Er kritisk infrastruktur godt nok digitalt sikret?

Til høsten arrangerer Teknisk Ukeblad og Digi i samarbeid med IKT Norge konferansen Attack, som ser på digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Vi har snakket med seniorforsker Karsten Friis i Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) og IKT-Norges sjef Øyvind Husby, som også skal delta på konferansen, om situasjonen i Norge og i andre land i lys av krigen som pågår i Ukraina.

Det mange ikke har fått med seg, er at mens krigen raser har Ukrainas allerede blomstrende IT-industri vokst med 10 prosent. De hadde 300.000 IT-eksperter ved krigsutbruddet og 200.000 til under utdanning. Det har gjort dem til den overlegne parten i cyberkrigen som skjer parallelt med den fysiske.

Her i Norge har vi vært svært opptatt av at viktige data ikke skal ut av landet. Dessverre har de aller fleste av de store datainnbruddene nettopp skjedd fra servere hos selskapene selv ikke de store skyleverandørene.

I Ukraina kunne man ikke koste på seg slik luksus. De eksporterte raskt alle dataene som var viktige for nasjonen, til de store skyleverandørene – og har sannsynligvis oppnådd mye større sikkerhet.

Landet var også kjapt ute med å benytte Starlink som ny digital infrastruktur. Det nye lavbane-satellittnettverket til Elon Musk har vist at viktige data kommer fram dit de skal. Russerne, som ikke har hatt slik tilgang, har holdt seg til mobilnettet. Det har ukrainerne utnyttet for alt det er verdt.

Det er ikke slik at en mobiltelefon, som alle bruker, ikke involverer veldig mange tjenester i både inn- og utland. Tiktok gjør det selvfølgelig, men også norske bank-apper er avhengige av tjenester fra utlandet for å virke som de skal.

Dagens to gjester i podkasten er enige om at ting går for sakte her i landet. Det er ett år siden strømnettet fikk stryk fordi den digitale kontrollen var for dårlig. Det er fortsatt situasjonen.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.