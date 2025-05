Er klimakrisen i ferd med å ødelegge kapitalismen?

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Klima er ut. Verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, proklamerte i fjor at man bør «forlate fantasien om å fase ut olje og gass». Siden har også BP, Shell og Equinor forlatt sine fornybar-planer og går nå tilbake til det fossile, til applaus fra børsene.

Fredag fulgte også Aker-eier Kjell Inge Røkke etter. Han skrinlegger nå de fleste av Akers grønne prosjekter på ubestemt tid.

– Hva er det grønne prosjektet private aktører og det offentlige kan enes om i fremtiden med rot i virkeligheten? Jeg lar i denne omgang spørsmålet henge i luften, skriver Røkke i et brev til aksjonærene.

Kan sette finanssektoren ut av spill

Samtidig går verdens mektigste kapitalist, Donald Trump, til krig mot det han kaller «grønn svindel», og åpner for mer utvinning av olje og kull.

Og næringslivet – inkludert Verdensbanken – har begynt å «Trump-tilpasse» seg, ifølge Hans Olav Ibrekk, Norges spesialutsending for klima og sikkerhet.

Ledere demper nå bærekraftsarbeidet og tar av seg jakkenåla med FNs bærekraftsmål.

Samtidig kommer det kraftige advarsler om at finanssektoren slik vi kjenner den vil slutte å fungere hvis klimaendringene går for langt:

– Og med den slutter kapitalismen slik vi kjenner den å være levedyktig, skriver Günther Thallinger på Linkedin.

Han er ingen hvemsomhelst. Thallinger er styremedlem og tidligere leder i et av verdens største forsikringsselskaper, Allianz SE.

Taper penger i 18 stater

Nettopp forsikringsbransjen er kanarifuglen i gruva når det gjelder hvordan klimaendringene påvirker storsamfunnet.

Både i fjor og året før var snittemperaturen på jorda 1,5 grader varmere enn i førindustriell tid. Altså grensen verden hadde som mål å aldri passere.

Hvis temperaturen stiger 3 grader, vil verken forsikringsselskaper eller stater ha råd til å ta på seg risikoen det er snakk om, skriver Thallinger.

Ifølge New York Times er dette allerede i ferd med å skje i USA.

Nye tall fra ratingbyrået AM Best viser at forsikringsbransjen i fjor tapte penger på boligforsikring i 18 amerikanske stater, ifølge NYT.

Det er en dobling på ti år.

Rammer turisme, skoler og politi

Dette skyldes ikke enorme katastrofer, men at vanlige haglstormer, branner og orkaner har blitt så hyppige at pengene renner ut.

Når huseiere, landbruk og industri ikke får forsikring, får de heller ikke lån. Da går det ut over byggebransjen og turismen – turistene må ha et sted å bo – som begge bransjene er viktige for Florida.

Når boligverdiene faller, får også myndighetene inn mindre skatt, og dermed mindre penger til skoler og politi. Systemet rakner.

Orkanen Michael i 2018 er en av tolv store orkaner som har rammet Florida de siste ti årene. Forsikringsselskapene rømmer delstaten, og staten har tatt på seg mer av risikoen. Likevel bygges stadig nye hus i orkanbeltet. Foto: SevereStudios via AP/ NTB

Byggeboom i orkanbeltet

Problemstillingen er ikke ny: Flere forsikringsselskaper forlot Florida allerede etter orkanen Andrew i 1992. Mange gikk også konkurs. Det er rett og slett for risikabelt å forsikre hus på en halvøy med lang kystlinje, midt i orkanbeltet.

Selskapene som ble igjen, håndterte risikoen ved å kjøpe gjenforsikringer hos globale gigantselskaper som Lloyd's, Munich Re og Allianz.

I tillegg grep også staten Florida inn for å redde eiendomsmarkedet. De opprettet det offentlige selskapet Citizens, som tar inn kunder som ikke får privat forsikring. De lagde også et fond for forsikringsselskaper som ville bli værende.

Utrolig nok førte dette til en byggeboom etter orkanen Andrew. Særlig på den orkanutsatte sørvest-kysten.

Graf som viser globale temperaturavvik i april måned fra 1980 til i dag (målt opp mot perioden 1991 til 2020). Foto: ERA5/C3S/ECMWF

Bør man tvinge folk vekk?

I ettertid har området blitt truffet av 12 nye orkaner, med Ian, Helene og Milton som de tre verste.

Stadig flere huseiere strømmer til den statlige ordningen. Dermed øker faren for at Floridas økonomi kneler under vekten av Citizens.

Samtidig er det tegn på at også de store gjenforsikringsselskapene kan være på vei ut av Florida, ifølge NYT. I 2022 fikk Citizens bare kjøpt halvparten av gjenforsikringene de trengte.

Det økonomisk rasjonelle ville være å la de dyre strandeiendommene bli verdiløse, og tvinge folk vekk fra de mest utsatte områdene. Men det er politisk uspiselig.

Alternativet er å velte kostnaden over på folk flest, for eksempel ved å øke prisene på bil- eller båtforsikringer. Det begynner å ligne på en skatteøkning i en republikansk vippestat, som vanligvis har allergi mot offentlige inngrep.

Forsikre huset for tredje gang

Florida er bare begynnelsen. Forsikringsproblemene kan komme til et nabolag nær deg.

Tryg og flere norske forsikringsselskaper har advart om at klimaskader kan gjøre forsikringer så dyre at man i praksis ikke kan bo i de mest utsatte områdene.

– De som har fått huset oversvømt for tredje gang, skal vi forsikre de på nytt? Hvem skal betale, spør Trygs Norgessjef Espen Opedal i Dagsavisen.

Han mener myndighetene må ta større del av kostnaden for flomvern og rassikring. Klimaministeren svarer at klimatilpasning er kommunenes ansvar, og at grunneiere og forsikringsselskapene må ta sin del av ansvaret.

I mellomtiden øker forsikringspremien – og risikoen – for oss alle.