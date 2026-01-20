Equinor utsetter beslutningen for Wisting-feltet i Barentshavet til 2027

En presset kraftsituasjon i Finnmark gjør at flere er kritiske til om Equinor skal elektrifisere Wisting-feltet i Barentshavet.

Nå har selskapet utsatt investeringsbeslutningen igjen – trolig til slutten av 2027, melder Petro og Altaposten.

– Vi tar den tiden vi trenger for å få modnet fram et sanksjonerbart prosjekt. Planen nå er å ta investeringsbeslutning mot slutten av 2027, sier Opedal til Petro.

Tidligere i år advarte ordfører Jan Martin Rishaug (Sp) i Alta mot å sende kraft fra land. Han mener at utbygging av feltet må skje med gasskraft med karbonfangst og lagring (CCS) ute i havet.

Equinor har tidligere vurdert kraft fra land, karbonfangst- og lagring på feltet og elektrisitet fra havvind. Altaposten skriver at selskapet i et notat fra 2024 skriver at en CCS-løsning for Melkøya utenfor Hammerfest – også i Barentshavet – også kan gi strøm til Wisting.