Equinor-topp Margareth Øvrum får kritikk for å rose hvordan Brasil håndterer regnskogen

Equinors Brasil-sjef mener Brasil etterlever Parisavtalen innen fornybar energi og ivaretar regnskogen. Klimaministeren reagerer på uttalelsene.

Til Dagens Næringsliv sier Brasil-sjef Margareth Øvrum i Equinor at hun ikke er enig i at Brasil skjøtter regnskogen dårlig.

– Se på Amazonas nå. Mye kommer skjevt ut. Brenning og avskoging er en bekymring. Men når Europa klager på Brasil, føler mange brasilianere det går på suvereniteten løs. Husk også at 96 prosent av brasilianerne ønsker å bevare Amazonas, ifølge en meningsmåling. Brasil leverer også på Parisavtalen når det gjelder andel fornybar energi i energimiksen, men det hører en aldri noe om, sier Øvrum.

Dette reagerer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på. Han mener Brasil ikke overholder sine internasjonale forpliktelser – og at landet svikter i vernet av regnskogen.

– Det er all grunn til å være bekymret for den sterkt økende avskogingen i Amazonas. Den underliggende årsaken til skogbrannene er endret politikk som fører til økt avskoging. Det er brasilianske myndigheter som har ansvaret for å stanse ulovlig avskoging for å unngå slike branner fremover, uttaler Elvestuen til DN.

Øvrum svarer slik på kritikken:

– Jeg deler fullt og helt den store bekymringen for avskogingen som vi ser nå i Brasil. Vern av regnskog er viktig for klima, og illegal avskoging må stoppes.