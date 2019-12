Equinor: Oljeterminal på Veidnes blir for dyrt

Partnerskapet i Johan Castberg-utbyggingen, Equinor, Vår Energi og Petoro, har studert utbygging av en nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark.

De konkluderer med at det er for kostbart å bygge en oljeterminal.

Johan Castbergs eksport-løsning blir dermed direkte-til-marked, som beskrevet i utbyggingsplanen, opplyser Equinor i en pressemelding.

Industri Energi er svært skuffet over konklusjonen fra Equinor og at det likevel ikke blir en terminal på Veidnes.

– Det ville gitt lokale arbeidsplasser og store regionale ringvirkninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Taper 3 mrd. på ilandføring

I mars 2018 ble studien av en fullskala oljeterminal for Barentshavet lagt bort, og i stedet for ble en ny studie med alternative løsninger for omlasting av olje fra Barentshavet via skipsanløp i Finnmark igangsatt.

Det er studert flere løsninger som innebærer oljeomlasting fra skip-til-skip i fjord, eller ved et kaianlegg. Ingen av disse er lønnsomme, konkluderer oljeselskapet.

– Vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. Partnerskapet avslutter derfor arbeidet knyttet til oljeomlasting for Johan Castberg i Finnmark, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring Anders Opedal i Equinor i meldingen.

Studiene har tatt høyde for nåværende og framtidige volum. Med volumene fra Johan Castberg og Goliat er det økonomiske tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner, sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet.

I et storvolumscenario, hvor de inkluderer andre påviste volum fra Barentshavet, er det økonomiske tapet før skatt beregnet til i overkant av 2,8 milliarder kroner.

Har kjempet for lokale ringvirkninger

Omlasting av olje i Finnmark har vært studert i flere omganger siden de første prosjektskissene til Johan Castberg-utbyggingen. Tidlige anslag antydet et langt høyere ressursanslag for Johan Castberg-området, men fordi Equinor ikke har funnet så mye olje som de trodde de skulle finne, blir løsningen med terminal for dyrt.

Oljeselskapet viser til oljeprisfallet i 2014 og større usikkerhet knyttet til framtidige volum fra Barentshavet, som årsaker til at de ikke har klart å skape positiv nåverdi for en landbasert oljeomlasting i Finnmark.

Det har vært et sterkt ønske om ilandføring i Finnmark lokalt. Alt i 2014 var lederen for Finnmark Ap, Ingalill Olsen, lei av oljeselskapets vingling og utsettelser i Castberg-prosjektet. Hun var klar på at de måtte bygges en omlastingsterminal på Veidnes.

– Enten må vi få en ilandføring, og vi i Finnmark må få ringvirkninger. Ellers kan olja bare bli liggende, sa hun.

Siden har det vært en rekke utsettelser, og partnerne i prosjektet gikk til slutt for en FPSO-løsning for Castberg-utbyggingen. I løpet av arbeidet med utbyggingen kuttet de kostnadene i prosjektet nok til at balanseprisen gikk fra 80 dollar fatet til 31.

Nå er det altså klart at de ikke har klart å finne en lønnsom løsning for å ta oljen til land i Finnmark.

Krever at Stortinget følger opp

Alfheim i Industri Energi får støtte fra Arbeiderpartiet. Partileder Jonas Gahr Støre mener regjeringen har sviktet i å legge forholdene til rette for ilandføring.

Han kaller avgjørelsen en historisk tapt mulighet for industriutvikling og nye arbeidsplasser i Finnmark.

Alfheim krever at Stortinget og regjeringen følger dette opp, og han får støtte fra Støre.

– Stortinget har hatt klare forventninger til at det legges til rette for ilandføring i Finnmark, slik at også nye funn kan skape aktivitet på land, sier Støre.