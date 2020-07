Equinor og Aker Solutions lobbyerte for å få blått hydrogen inn i EU-strategi

Onsdag la EU-kommisjonen fram sin hydrogenstrategi, hvor de viser at EU vil bli verdens­ledende på grønt hydrogen. Blått hydrogen, altså hydrogen fra naturgass med CO 2 -fangst, nevnes i liten grad, men det står at «noen av de eksisterende hydrogen-produksjonsanleggene bør dekarboniseres ved å bygges om med karbonfangst».