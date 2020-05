Equinor har solgt seg ut av Lundin Energy

Equinor har solgt eierandelen sin på 4,88 prosent i oljeselskapet Lundin Energy for 3,4 milliarder norske kroner.

Det er Equinor som ved midnatt natt til onsdag melder om salget av om lag 14 millioner aksjer i det svenske selskapet.

– Denne transaksjonen følger salget av en 16 prosent aksjepost i Lundin i juli 2019 og avslutter en vellykket investering for Equinor. Vi har skapt betydelig verdi og økt vår direkte eierandel i Johan Sverdrup-feltet, sier konserndirektør Lars Christian Bacher for økonomi og finans i Equinor i pressemeldingen fra selskapet.

Varslet tirsdag

Han sier at man i Equinor fremdeles ser på Lundin som en sterk partner på norsk sokkel.

Equinor varslet tidligere tirsdag at de hadde lagt ut aksjene for salg og at en gjennomføring av transaksjonen kunne skje fort.

Equinor kjøpte seg inn i Lundin Energy AB i 2016 og har siden solgt seg gradvis ut i bytte mot økt eierandel på Johan Sverdrup-feltet.

Investeringen har vært svært lønnsom for det norske selskapet som har tjent nærmere 9 milliarder kroner på investeringen, skriver Dagens Næringsliv.