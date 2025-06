Equinor finansierte dataspill for barn: – Ønsker å ha legitimitet

Både E24,NRK og Finansavisen har omtalt spillet. Det går ut på å bygge en by med ulike energikilder, som vind, kull, gass og olje.

Spillet er utviklet av markedsføringsbyrået We are Futures, ifølge E24. Organisasjonen Association for Science Education (ASE) har kvalitetssikret spillet for britiske skolebarn.

På ASEs nettside står det at spillet er del av et undervisningsprogram knyttet til et arbeid for å «sikre tillatelse til å operere i en tid med sensitivitet rundt fossile brensler».

– Særlig i lys av godkjenningen av Rosebank-utbyggingen, står det videre.

– Egnet til å gi legitimitet

Rosebank er et stort oljefelt utenfor kysten av Shetland hvor Equinor er majoritetseier. Equinor-talsmann Magnus Frantzen Eidsvold sier følgende om spillet til NRK:

– Vi er opptatt av og ønsker å ha legitimitet for driften og den rollen vi som selskap spiller i en energiomstilling og energiforsyning. Denne type aktivitet er egnet til å gi en sånn legitimitet, basert på faktisk statistikk og reelle data.

Det Equinor-finansierte «Energy Town» er utviklet av markedsføringsbyrået We are Futures. Foto: wonderverselearning.com

Britiske miljøorganisasjoner er sterkt kritiske til Rosebank-utbyggingen. Charlotte Howell, leder for organisasjonen Parents for Future, beskylder Equinor for å drive lobbyvirksomhet rettet direkte mot barn.

Eidsvold sier til E24 at spillet ikke er del av en lobbykampanje knyttet til Rosebank. Ifølge Eidsvold har Equinor ikke vært involvert i beskrivelsen av spillet på ASEs nettside.

Lars Haltbrekken (SV) reagerer sterkt. Foto: Aurora Ytreberg Meløe/NTB

– Propaganda

Her hjemme reagerer også SVs Lars Haltbrekken sterkt. Han kaller finansieringen av dataspillet propaganda.

– Jeg blir kvalm. Denne typen propaganda må Equinor stanse med en eneste gang. Hvis de ikke gjør det selv, må næringsministeren som forvalter statens eierandel, sette ned foten høyt og tydelig, sier Haltbrekken i en kommentar til NTB.

– Equinor prøver å fortelle barn et eventyr om at deres virksomhet er miljøvennlig og framtidsrettet. Det er den ikke, fastholder han.