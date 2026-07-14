Equinor får bruke bråkete helikopter: – Aksepterer at ansatte får tinnitus

Vernetjenesten i både Equinor og Vår Energi mener de nye Leonardo AW189-helikoptrene bråker for mye, og at passasjerer opplever støyplager som følge av bruken. Som følge av dette ble AW189-helikoptrene erstattet av den gamle AW139-modellen etter beslutningen 6. juli.

Stansingsbestemmelsene tar sikte på akutte tilfeller der faren er knyttet til liv eller helse, står det på Havtils nettsider. De mener vilkårene for å opprettholde verneombudets vedtak ikke er til stede, og derfor kan AW189-helikoptrene tas i bruk på nytt.

– Etter en helhetlig vurdering av opplysningene i saken anser Havtil at det ikke foreligger en umiddelbar fare for liv og helse, fordi den umiddelbare faren kan avverges på annen måte, skriver de i sin vurdering.

Leder i sokkelforeningen i Styrke Equinor, Per Steinar Stamnes, sier han er svært skuffet over Havtils beslutning.

– Havtil aksepterer i praksis at ansatte får tinnitus, øresus og andre plager. Hvordan dette ikke er «fare for helse» er vanskelig å forstå, sier han i en uttalelse publisert på Styrkes nettsider.

Equinor har registrert 169 tilfeller av støyplager, hvorav 129 var knyttet til tinnitus. Det er også meldt om hodepine, ubehag og utmattelse. Målinger viser at støynivået på AW189 kan komme opp til 101 desibel mens de gamle helikoptrene er målt opp til 90 desibel, skriver NRK.

Havtil understreker i sin vurdering at forutsetningen for vedtaket er at reiser med de nye helikoptrene skal være frivillig og at alternativ helikoptertransport for arbeidstakere skal være tilgjengelig.

Stamnes har liten tro på at en slik ordning vil fungere.

– Her er det for mye usikkerhet, og selskapet kan ikke legge ansvaret over på den enkelte arbeidstaker å vurdere om en vil utsette seg for den risikoen som foreligger eller ikke, sier han.

Tillitsvalgt i Styrke Equinor, Jarle Dregelid, sier fagforeningen ikke har vært involvert i arbeidet med tilrettelegging, og at de sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål.

– Det vil blant annet være vanskelig for den enkelte offshorearbeider å si at han eller hun ikke ønsker å fly med AW189. Vi mener at tiltakene ikke vil være tilstrekkelige til å avverge faren for skade, sier Dregelid.

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