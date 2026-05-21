Enova åpner ny støtteordning for karbonfangst

Det statlige foretaket Enova setter av minst 700 millioner kroner til en ny støtteordning for karbonfangst og lanserer samtidig støtte til mottaksterminaler for CO2.
Målet er å få fart på norske karbonfangstprosjekter og gjøre det enklere også for mindre industriaktører å ta i bruk teknologien.
– CO2-håndtering er avgjørende for å kutte utslipp og samtidig ta vare på verdiskaping og arbeidsplasser i norsk industri, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.
Auksjonsbasert
Den nye støtteordningen skal være auksjonsbasert, der selskaper konkurrerer om midlene. Første auksjon er planlagt høsten 2026 eller tidlig i 2027, avhengig av godkjenning fra
Ifølge Enova markerer satsingen et skifte fra mindre pilotprosjekter til støtte for store industrielle investeringer.
– Enova går nå fra å støtte kostnadsutredninger og småskala utprøving av teknologier for å fange CO2, til også å støtte storskala investeringer som kan gi store utslippskutt, sier fungerende Enova-direktør Rune Holmen.
Samtidig lanseres en ny støtteordning for mottaksterminaler for CO2.
Disse terminalene skal gjøre det mulig for selskaper å levere CO2 med lastebil før den sendes videre til permanent lagring. I dag er mye av infrastrukturen for CO2-transport tilpasset store utslippsvolumer og skipsbaserte løsninger.
Ifølge Enova gjør det at små og mellomstore aktører i praksis har hatt vanskeligere for å ta i bruk karbonfangst.
– Når Enova nå øker støtten til karbonfangstanlegg og mottaksterminaler for CO2, bidrar vi til å redusere kostnader og lette logistikkutfordringer. Det gjør at flere aktører vil kunne kutte CO2-utslippene sine betydelig, sier Holmen.
Ringvirkninger for industrien
Regjeringen beskriver karbonfangst og lagring som viktig både for utslippskutt og for å sikre konkurransekraft i norsk industri.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener ordningene kan bidra til at flere deler av industrien omstiller seg.
Ifølge Miljødirektoratet er karbonfangst og lagring blant tiltakene som kan gi størst utslippskutt i Norge fram mot 2035. For avfallsforbrenningsanlegg beskrives karbonfangst som den eneste løsningen for å redusere utslipp.
