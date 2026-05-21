energi

Enova åpner ny støtteordning for karbonfangst

Ordningen skal bidra til både større investeringer og enklere lagring av CO2.

– Enovas satsing styrker regjeringens arbeid med å utvikle denne viktige klimaløsningen og legger til rette for at flere prosjekter blir gjennomført, sier energiminister Terje Aasland.
– Enovas satsing styrker regjeringens arbeid med å utvikle denne viktige klimaløsningen og legger til rette for at flere prosjekter blir gjennomført, sier energiminister Terje Aasland. Arash A. Nejad
Kristin Mehammer – Journalist
21. mai 2026 - 07:49

Det statlige foretaket Enova setter av minst 700 millioner kroner til en ny støtteordning for karbonfangst og lanserer samtidig støtte til mottaksterminaler for CO2.

Målet er å få fart på norske karbonfangstprosjekter og gjøre det enklere også for mindre industriaktører å ta i bruk teknologien.

– CO2-håndtering er avgjørende for å kutte utslipp og samtidig ta vare på verdiskaping og arbeidsplasser i norsk industri, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Auksjonsbasert

Den nye støtteordningen skal være auksjonsbasert, der selskaper konkurrerer om midlene. Første auksjon er planlagt høsten 2026 eller tidlig i 2027, avhengig av godkjenning fra

Ifølge Enova markerer satsingen et skifte fra mindre pilotprosjekter til støtte for store industrielle investeringer.

– Enova går nå fra å støtte kostnadsutredninger og småskala utprøving av teknologier for å fange CO2, til også å støtte storskala investeringer som kan gi store utslippskutt, sier fungerende Enova-direktør Rune Holmen.

De nye støtteordningene skal bidra til flere karbonfangstprosjekter og enklere CO2-lagring, ifølge Enova-direktør Rune Holmen. Foto: Tore Stensvold

Samtidig lanseres en ny støtteordning for mottaksterminaler for CO2.

Disse terminalene skal gjøre det mulig for selskaper å levere CO2 med lastebil før den sendes videre til permanent lagring. I dag er mye av infrastrukturen for CO2-transport tilpasset store utslippsvolumer og skipsbaserte løsninger.

Ifølge Enova gjør det at små og mellomstore aktører i praksis har hatt vanskeligere for å ta i bruk karbonfangst.

– Når Enova nå øker støtten til karbonfangstanlegg og mottaksterminaler for CO2, bidrar vi til å redusere kostnader og lette logistikkutfordringer. Det gjør at flere aktører vil kunne kutte CO2-utslippene sine betydelig, sier Holmen.

Ringvirkninger for industrien

Regjeringen beskriver karbonfangst og lagring som viktig både for utslippskutt og for å sikre konkurransekraft i norsk industri.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener ordningene kan bidra til at flere deler av industrien omstiller seg.

Ifølge Miljødirektoratet er karbonfangst og lagring blant tiltakene som kan gi størst utslippskutt i Norge fram mot 2035. For avfallsforbrenningsanlegg beskrives karbonfangst som den eneste løsningen for å redusere utslipp.

