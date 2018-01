Enkel fiks på fartsholderen kan gi slutt på trafikkorker

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) mener det vil bli færre trafikkorker dersom bilene ikke ligger så tett.

Dette ifølge en artikkel nylig publisert i journalen IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. Her viser de at å ligge for tett på bilen foran deg fører til at det oppstår såkalte fantomkorker.

Slike trafikkorker oppstår gjerne uten noen åpenbar grunn, og løser seg plutselig opp igjen. Årsaken kan være at en bil som ligger nærme bak en annen bil plutselig bremser opp. Bilen bak denne igjen må så bremse, og så forplanter det seg bakover i køen.

Hvis bilene i stedet holder en jevn avstand mellom hverandre, vil trafikkflyten bli bedre, og trafikken kunne beveget seg med dobbelt så stor hastighet som gjennomsnittet på tungt trafikkerte motorveier, ifølge forskerne.

Vanskelig for mennesker å følge med

En eneste bil kan skape trafikkaos dersom bilene ligger tett. Bildet viser kø i Oslo. Bilde: Stein Jarle Olsen

MIT-professor Berthold Horn beskriver dette som bilateral kontroll. Altså at bilen følger med på avstanden foran og bak, og passer på å ligge midt mellom de to, skriver MIT.

Problemet er bare at vi mennesker som regel forholder oss til det som foregår foran oss, og at det kan oppleves som lite intuitivt å følge med på det som skjer bak oss når vi kjører bil.

– Men å kjøre på denne måten kunne hatt en dramatisk effekt med tanke på å redusere reisetid og drivstofforbruk, uten å måtte bygge mer vei eller gjøre andre endringer i infrastrukturen, sier Horn.

Enkel løsning

Han medgir imidlertid at det er lite sannsynlig at vi kommer til å endre måten vi kjører på. I stedet mener han at bilprodusentene kan hjelpe til ved å ta hensyn til dette i sine adaptive fartsholdersystemer.

Om disse hadde sensorer både foran og bak, kunne systemet tilpasse avstanden basert på bilen bak i tillegg.

Om bare noen få prosent av bilene på veien har slike systemer, vil trafikken gli betraktelig bedre, mener han.

Simulering av ulike trafikkmønstre. Illustrasjon: MIT CSAIL

Horn har jobbet med problematikken i flere år, og har utviklet en algoritme som viser hvordan fantomkorker oppstår. Denne er basert på en bølgeligning som viser hvordan bølger i tette væsker dør ut over avstand.

Trafikk oppfører seg på samme måte, mener han, og hevder at en hard oppbremsing et øyeblikk vil spre seg bakover og øke i amplitude etterhvert som «bølgen» beveger seg vekk fra deg.

Horn sier at arbeidet de har gjort viser at om alle sjåførene hadde holdt jevn avstand til hverandre, hadde disse «bølgene» dødd ut etterhvert som de forplantet seg bakover, i stedet for å forsterke seg og skape trafikkorker.

Kan forplante seg over lange avstander

I den nye artikkelen har Horn sett på fenomenet i større sammenheng, og undersøkt hele motorveier og hvordan trafikkmønsteret kan endre seg over mange kilometer bare ved at én bil endrer hastigheten.

Ifølge Horn har hundrevis av forskningsartikler tatt for seg hvordan korker oppstår, men få tar for seg mulige løsninger.

En løsning kan være å ta i bruk elektronisk kommunikasjon mellom bilene, slik at det automatisk holder riktig avstand, men dette vil kreve et stort nettverk av tilkoblede biler.

MIT-forskernes forslag krever imidlertid bare relativt billige sensorer på bilene og programvare som tar hensyn til avstand foran og bak.

Neste steg i arbeidet er å gjøre simuleringer som skal finne ut om metiden også gjøre kjøring tryggere. Arbeidet finansieres av blant andre Toyota.