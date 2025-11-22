Ingen plan for utfasing av fossil energi på klimatoppmøtet

Andre Correa do Lago, lederen av Cop 30, senket klubben for å signalisere at slutterklæringen var godkjent med konsensus, til applaus og jubel i rommet, lørdag ettermiddag norsk tid.

– Vi vet at noen av dere hadde større ambisjoner for noen av de aktuelle sakene, sa do Lago, og henviste da til skuffelsen fra mange land om at de såkalte veikartene ikke var inkludert i slutterklæringen.

Avstanden mellom landene på møtet har vært stor, og de siste dagene var preget nettopp av strid om et veikart for omstilling bort fra fossil energi.

Strid

Et nytt forslag til slutterklæring ble offentliggjort på møtet lørdag ettermiddag norsk tid. Her ble rike land oppfordret til å gjøre en innsats for å tredoble finansieringen av tilpasningstiltak i fattige land innen 2035.

Men fossil energi blir ikke engang nevnt i slutterklæringen. Olje, kull og gass blir heller ikke uttrykkelig nevnt, bortsett fra i samlebegrepet «klimagasser».

En bitter strid om nettopp kull, olje og gass har preget innspurten av møtet, og land som Saudi-Arabia, Russland og India har nektet å gå med på veikartet om kutt i utslipp fra fossilt brensel.

Cop 30-leder do Lago sier at Brasil lover å utarbeide frivillige veikart fra fossil til fornybar energi.

FNs klimatoppmøte i Belém ble ledet av den brasilianske diplomaten André Corrêa do Lago, som har slitt med å få landene til å bli enige om en slutterklæring. Foto: AP / NTB

– Stort gap

– Den overordnede beslutningen er viktig, fordi den viser at verden står samlet om å gjennomføre mer klimapolitikk framover så vi kan lukke utslippsgapet, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen i en kommentar til NTB.

Men han sier samtidig at «vi er ikke der vi trenger å være».

– Det er fortsatt et stort gap mellom hvor langt vi har kommet i å kutte utslipp og hvor vi bør være hvis vi skal klare å begrense oppvarmingen, sier klimaministeren.

Eriksen er klar på at Norge ikke har fått oppfylt alle ønskene sine på klimatoppmøtet.

– Norge har ønsket oss flere ting på dette møtet som vi ikke lyktes i å få på plass. Vi ønsket oss langt tydeligere budskap om at vi trenger å gjøre mer, og en vei videre for å tette utslippsgapet, men det klarte ikke landene her på klimatoppmøtet å bli enige om, sier Eriksen, og fortsetter:

– Jeg vil si at det er en bedre enighet enn fryktet, men at vi nok kunne oppnådd mer om ikke enkelte land hadde låst seg fast i ultimatumer i siste forhandlingsrunde.

USA deltar ikke

Nesten alle verdens land er med i klimaforhandlingene, som avholdes årlig under navnet COP («Conference of the Parties»).

Klimaforhandlingene dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

USA deltar ikke, da landets president Donald Trump har sagt at de skal trekke seg fra Paris-avtalen.

Han trakk USA ut av avtalen også forrige gang han var president.

Neste års klimatoppmøte skal avholdes i Tyrkia i november. Både Tyrkia og Australia skal være vertskap for møtet.