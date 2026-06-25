Enighet i meklingen for offshore forsyningsbaser - streik avverget

Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Partene enige om en ny tariffavtale en drøy time etter fristen.

– Det har vært en krevende mekling, men vi er fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, sier forhandlingsleder Christopher Talgø i Styrke.

Blant annet gis det et generelt tillegg i henhold til frontfagsoppgjøret på 6,50 kroner per time fra 1. juni. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke-, foreldre- og pleiepenger, opplyser Styrke.

– Det har vært en krevende mekling, men vi er godt fornøyde med å ha landet en ny avtale, sier forhandlingsleder Silje Tufto i Offshore Norge.

Landbaseavtalene er minstelønnsavtaler, og lønn forhandles lokalt i den enkelte bedrift. Landbaseavtalen omfatter cirka 1750 Styrke-medlemmer, inkludert de som jobber i tilslutningsbedrifter utenfor Offshore Norge.