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Streik

Enighet i meklingen for offshore forsyningsbaser - streik avverget

Offshore Norge og Forbundet Styrke ble natt til torsdag enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene.

Offshore Norge og Forbundet Styrke er enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene.
Offshore Norge og Forbundet Styrke er enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasene. Foto: Marit Hommedal / NTB
NTB
25. juni 2026 - 07:52

Dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene offshore. Partene enige om en ny tariffavtale en drøy time etter fristen.

– Det har vært en krevende mekling, men vi er fornøyde med å oppnå et resultat som videreutvikler landbaseavtalen, sier forhandlingsleder Christopher Talgø i Styrke.

Blant annet gis det et generelt tillegg i henhold til frontfagsoppgjøret på 6,50 kroner per time fra 1. juni. Forbundet fikk også gjennomslag for kravet om at alle bedrifter på landbaseavtalen skal forskuttere syke-, foreldre- og pleiepenger, opplyser Styrke.

– Det har vært en krevende mekling, men vi er godt fornøyde med å ha landet en ny avtale, sier forhandlingsleder Silje Tufto i Offshore Norge.

Landbaseavtalene er minstelønnsavtaler, og lønn forhandles lokalt i den enkelte bedrift. Landbaseavtalen omfatter cirka 1750 Styrke-medlemmer, inkludert de som jobber i tilslutningsbedrifter utenfor Offshore Norge.

Varselet gjelder store deler av Japans kyst.
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Offshore NorgeStreik
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