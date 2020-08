Eneste frelser internt

Equinor har lenge signalisert at Eldar Sætre kommer til å fratre. Innen ikke altfor lenge. Det er derfor ikke en bombe at det skjer nå. Både timingen og valget av kandidat sammenfaller likevel godt både hva angår en krevende gransking av Equinors USA-mareritt og behovet for at Sætres etterfølger må dreie konsernet mot enda grønnere beitemarker. De andre (riktignok kjente) interne kandidatene var enten befengt med å ha sittet tett på USA-satsingen eller å ha vært sentral i andre omdømmereduserende satsinger, som for eksempel oljesand i Canada.

Den fremste kvinnelige kandidaten, Irene Rummelhof, har de siste årene hatt en rimelig grønn profil, men ble trolig diskvalifisert fordi hun var aktiv i starten på konsernets nå omstridte satsing i USA.

Senker trykket på granskingen

Equinors famøse USA-satsing har kostet konsernet 200 milliarder kroner. Etter at DN avslørte omfattende detaljer i saken, har både styremedlemmer og konsernet selv ment at informasjonen om den gigantiske kostnadssprekken ble kommunisert løpende. Det kan kanskje stemme i teorien. I praksis synes imidlertid konsernet å ha forledet både eiere, investormarkedet, politikere og de fleste andre til å se en annen vei. Det holder rett og slett ikke mål i ettertid å hevde at tapene i USA var kommunisert.

Alle liker Eldar Sætre. Men som øverste sjef de siste seks årene har han hatt det øverste ansvaret for at den gigantiske industriskandalen ikke ble kommunisert godt nok. At han går av nå, vil trolig redusere kravet om å finne en syndebukk når granskingen (e) av USA-aktivitetene konkluderer. Selv om Anders Opedal har vært en del av konsernledelsen de siste årene, har han ikke vært sentral i satsingen på den amerikanske prærien, og går dermed trolig «fri».

En grønn mann

For det er ingen tvil om at USA-skandalen plager Equinor. Det er derfor en stor fordel at den nye konsernsjefen ikke har vært sentral i det gigantiske tapssluket.

Like viktig har det vært for styret i Equinor at den nye topplederen kan fremstå som en grønn mann. For, det er nå det skjer. Det er nå Equinor må dreie sin portefølje ytterligere mot fornybare satsinger. Gjort riktig vil det gi god uttelling i investormarked. Men Equinor synes å henge etter, og må få fart på omdanningen de signaliserte med navnebyttet for to år siden.

Opedals tre kjepphester

Selv er Opedal opptatt av spesielt tre områder når han skal omdanne Equinor til et ledende selskap i «det grønne skiftet»:

Han vil forbedre og fokusere olje- og gassproduksjonen. Kutte utslipp. Prioritere verdiskaping fremfor volum. Og bruke at Equinor er best i verden på offshore olje- og gassproduksjon.

Han vil akselerere veksten for å bli et ledende selskap innen fornybar energi.

Og: gjennom innovasjon og teknologiutvikling skape en plattform innenfor lavkarbonsatsinger.

Dette er spennende takter fra Norges største selskap. Men de store ambisjonene vil ikke nås uten at det blir gjort endringer i porteføljen. For eksempel at konsernet selger seg ut av satsinger med stygge klimaavtrykk eller dårlig lønnsomhet. Det kan for eksempel bety at konsernet kommer seg ut av den famøse USA-satsingen.

Likeledes kan vi forvente at konsernet erverver ytterligere «grønne» virksomheter. For eksempel ved å kjøpe seg ytterligere opp i Scatec Solar, der Equinor allerede er en stor aksjonær.

Mange alternativer

Vi tror Opedals alternativer er mange – uansett hvilke av sine ambisiøse kjepphester han velger å fokusere på.

Det som ikke bør skje, er at Equinor fokuserer for mye på å oppnå lave utslipp i selve produksjonen. Dersom klimamålene skal nås, må det forbrukes mindre fossil energi, uansett hvor skånsomt de er pumpet opp. En slik strategi kan dermed synes kortvarig.

Det som absolutt ikke må skje, er at konsernet går på nye skandaler à la USA. Ikke bare må konsernet unngå fremtidige spektakulært dårlige investeringer. Men også må konsernet i fremtiden unngå at uheldig informasjon i ettertid fremstår som tåkelagt.

Ikke ferdig med USA

Dersom Opedal bidrar til å endre kulturen slik at lignende fadeser unngås i fremtiden, og samtidig oppnår resultater for sine ambisjoner, vil han bli en utmerket konsernsjef i Equinor.

At konsernet nå har annonsert hvem som tar over etter Eldar Sætre bør imidlertid ikke bety at oppvasken etter USA-smellen ansees som fullført.