En tur i mikrobølgeovnen gjør gamle mursteiner klare til gjenbruk

Gjenbruk av gamle mursteiner har etter hvert blitt en stor suksess i Danmark. Etter en forsiktig start i 2003 sendte den danske bedriften Gamle Mursten i fjor ut rundt 45 millioner rensede mursteiner til nybygg over hele landet. Og etterspørselen er stigende, fordi det gjennomføres miljøregnskaper for stadig flere nye byggprosjekter.

Men det finnes to utfordringer for suksessen: Gamle Mursten kan bare gjenbruke stein fra bygg som er oppført, før man på 1960-tallet erstattet kalkbaserte murermørtler med sementbaserte.

Sementmørtel er nemlig så sterk, at mekaniske rensemetoder ødelegger steinene. Derfor vil det før eller senere bli vanskelig å finne flere mursteiner. Den andre utfor­dringen er at når de gjenbrukte mursteinene mures inn i nybygg, så skjer det som oftest ved bruk av sementbasert mørtel, som gjør det umulig med en ny omgang med direkte gjenbruk.

Sementbindinger må sprenges

I dag kan mursteiner som har blitt murt opp med sementbasert mørtel, bare gjenbrukes ved å knuse dem og bruke dem som fyllmasse i bærelag under veier og plasser.

Men nå har danske Teknologisk Institut (TI) og A/S Bachmanns Teglværk fått 1,6 millioner danske kroner (ca. 2,1 millioner norske) fra ­Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) for å ­utvikle et alternativ.

– Nå tester vi herdet mørtel ved å varme bittesmå prøver opp til over 1000 grader for å sprenge sementbindingene. En av kollegene våre kom deretter på at man kunne bruke den samme metoden til å fjerne sementbasert mørtel fra murstein, forteller Abelone Køster, som er faglig leder i TI’s murverksavdeling.

TI har allerede kommet fram til at oppvarming gjør mørtelen så porøs at den kan renses bort mekanisk, akkurat slik som Gamle Mursten gjør i dag. Men det toårige utviklingsprosjektet, som har et samlet budsjett på 3,4 millioner danske kroner, skal gjøre ideen til et konkret produkt – blant annet ved å se på hvordan man kan minimere energiforbruket ved rensingen.

– Vi vet at vi kan smadre bindingene med mikrobølgeoppvarmning, men vi trenger nok ikke å gå helt opp til 1000 grader. Så nå må vi finne ut hvilken temperatur som er tilstrekkelig, og så finne en metode så vi kan varme opp mørtelen så selektivt som mulig i stedet for å varme opp hele steinen, sier hun.

En utfordring med mikrobølgeoppvarmning er at både steinenes og mørtelens di-elektriske egenskaper endrer seg under oppvarmningen. Derfor vil TI kombinere mikrobølgene med tradisjonell oppvarmning og teste seg fram til de optimale oppvarmningskombinasjonene for forskjellige typer mørtler.

Mørtel kan kanskje også gjenbrukes

Å få ned energiforbruket og omkostningene, er avgjørende for om det vil gi økonomisk og miljømessig mening å rense murstein fra bygg oppført fra 1960-tallet og framover. Derfor ser TI i tillegg på alle de positive bivirkningene som mikrobølgemetoden kan tenkes å ha.

– I dag kan du ikke bruke den avrensede mørtelen til annet enn veifyllinger. Men hvis man varmer opp mørtelen, reaktiverer man jo faktisk kalkpartiklene, så det kan hende at mørtelen i seg selv får en verdi – i hvert fall som tilsetning i ny mørtel, hvor man deretter kan minimere innholdet av bindemidler, sier Abelone Køster.

Claus Juul Nielsen, som er direktør hos Gamle Mursten og oppfinner av bedriftens utstyr til maskinrensning av steinene, roser prosjektet. Men han har også et par forbehold.

– Hvis prosjektet deres lykkes, vil det åpne for et mye større marked for gjenbruk av murstein. Men det blir spennende å se om de nye mursteinene har en kvalitet som gjør det mulig å rense av mørtelen uten at ødelegge steinene, sier han.

Finner TI den rette oppskriften på mikrobølgemetoden, kan det ikke bare føre til økt gjenbruk av murstein i Danmark, men også i resten av Europa, hvor sementbaserte mørtler har blitt brukt enda tidligere og i hyppigere enn i Danmark.

Saken ble først publisert på ing.dk.