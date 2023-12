En podkast om podkast

De som husker tilbake til Seinfeld, husker sikkert Cosmo Kramers drøm om å lage en coffe table-bok om coffee tables. Vel, her lager vi en podkastepisode om podkast.

Tidligere NRK-profil Line Gevelt Andersen har flyttet fra Trondheim (nærmere bestemt Tyholt, må vite) til Drammen for å bygge opp en studiosatsing på podkast. Satsingen skal skje i tett samarbeid med Gateway Studios, som nå bygger et enormt og avansert studio for film og TV i et nedlagt havnelager på Tangenkaia i havnebyen fire mil sørvest for hovedstaden. Gateway Studios har i dag produksjonen av store satsinger som Maskorama og Skal vi danse, som for tiden skjer på Fornebu.

– Det som må være på plass, er god lyd – det vet vi , ellers gidder ikke folk høre på det, sier Andersen.

Foruten sin egen lange erfaring som redaktør, journalist og produsent (også podkast-produsent) i NRK, har Andersen med seg en av medgründerne i Gateway Studios, Javed Kurd, når hun nå skal etablere sin nye virksomhet. Kurd er godt kjent i lyd-Norge, blant annet som komponist av soundtrack til både Nytt på nytt og Beat for beat. Han er også kjent via sitt produksjonselskap Kurder King Productions og for å ha produsert album for storheter som Ingrid Bjørnov og Jahn Teigen.

– Det som er mulig nå, er å lage lyd som oppleves tredimensjonalt, forteller Kurd.

Andersen er forøvrig også en ekte lydentusiast, som gjerne «innreder stua etter høyttaleren». Et ekte lyd-par der, altså.

Om podkast og teknologi

Foruten å fortelle oss om hva som skal til for å lage gode podkaster, har Andersen og Kurd selvfølgelig også sine syn på hvordan teknologi best kan brukes i produksjonen. Vi kommer innom både kunstig intelligens, Dolby Atmos og andre muligheter som ligger der inne i krystallkula. Når de nå starter eget podkaststudio, er det jo for å ligge teknologisk i front.

Hva vil teknologien bringe? Hvordan blir fremtiden for podkaster?

Husk at podkasten nettopp ble til som følge av teknologiutvikling. Den første moderne podkasten så lyset i 2004 etter fremveksten av Apples suksess med Itunes. Ordene Ipod og broadcast ble rett og slett kombinert.

NB: Denne episoden er spilt inn med et live pizzaspisende publikum under et «AfterTech»-arrangement i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.