Én million grunner til å endre bilavgiftene

Sist helg pakket jeg familien i bilen og kjørte de vel fire timene + ispause og eventuell kø det tar å komme seg på hytta. Med forholdsvis ny elbil med god rekkevidde, Norgespris og lademulighet både hjemme og på hytta, koster turen oss under en tredjedel av hva det ville kostet en familie med diesel- eller bensinbil. For samme kø, samme vei og samme belastning.

At det er billigere å kjøre elektrisk enn fossilt har trolig de fleste fått med seg. Det som måtte ha vært av usikkerhet ble i alle fall ettertrykkelig parkert med innføringen av Norgespris i 2025.

Summen av Norgespris, nettleie og avgifter er for vår del om lag en krone per kWh. Med et snittforbruk på like under 17 kWh/100 km for vår SUV, koster reisen oss totalt 115 kroner i drivstoff tur/retur.

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Staten som melkeku

Drivstoffavgiftene har historisk vært en viktig inntektskilde for staten og et virkemiddel for å prise såkalte eksternaliteter . Det svært gunstige elbil-regimet vi har hatt i Norge over tiår har imidlertid ført til at inntektene fra bilrelaterte særavgifter siden 2007 er redusert med anslagsvis 50–60 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

Der bilistene tidligere ble omtalt som en melkeku for staten, har rollene de siste årene blitt snudd på hodet. Om du kjører elektrisk, vel å merke.

Satsningen har båret frukter i form av reduserte CO2-utslipp fra veibruk og nær 100 prosent av nybilsalget er nå nullutslippsbiler. Men subsidieringen av elbiler har også bidratt til at antallet biler på norske veier har økt kraftig. Vi passerte én million elektriske personbiler i Norge i juni, med de problemene det medfører.

Lik bruk, svært ulik pris

Tilbake til vår ferd nedover E18 registrerer vi pumpepriser på 17,20,- for bensin og 17,40,- for diesel sør for Drammen, en god del lavere enn i mer grisgrendte strøk.

Hadde vi kjørt fossilbil av tilsvarende størrelse som vår elektriske, ville drivstoffkostnadene for turen vært 760 kroner, eller 660 kroner for bensin. Skjønt, dette forteller heller ikke den fulle sannheten. Prisnivået denne sommeren er kunstig lavt etter at Stortinget i våres vedtok et midlertidig kutt i veibruksavgiften og CO2-avgiften, tilsvarende 4,26 kroner for diesel og 4,41 kroner for bensin.

Fra 1. september oppheves etter planen dette kuttet. Da skal eiere av diesel- og bensinbilene igjen betale veibruksavgift, mens elbileierne slipper. Til tross for at elbilene bruker like mye plass, skaper samme forsinkelse, påfører samme veislitasje og støy og like mange ulykker som de andre bilene.

Med unntak av utslipp, er de gjennomsnittlige eksterne marginale kostnadene ved bilbruk de samme uavhengig av drivstofftype, ifølge TØI.

Utdatert avgiftssystem

Vel fremme på det blide Sørlandet har vi passert en rekke bomstasjoner. Bompenger er en målrettet måte å finansiere veiutbygging på, betalt av dem som faktisk bruker veien. Men det er ikke en presis måte å prise de eksterne marginale kostnadene ved kjøringen.

Som om ikke langt lavere drivstoffpris og null veibruksavgift var nok, får vi som kjører elbil rabatt i bomringen, selv om vi bruker akkurat den samme veien. Rabatten er i Stortinget vedtatt til minst 30 prosent, men er ofte større.

For vår del kommer regninga på 220 kroner tur/retur, mens det for bensin- og dieselbiler kommer på hhv. 400 og 409 kroner, altså en rabatt på om lag 45 prosent.

Ja til veiprising

Summen er et system med kraftig svekket prissignal både for bruk av energi/drivstoff og belastning av infrastrukturen. Det hjelper heller ikke at bil- og drivstoffavgiftene for tiden kan endres uten så mye som en konsekvensutredning.

Skattekommisjonens forslag om en ny kilometeravgift er dermed en helt nødvendig debatt. Et neste steg bør være en form for posisjonsbasert prising, som altså har potensial til å skape et mer forutsigbart og rettferdig system som støtter opp om transportpolitiske mål og riktig prising av negative eksternaliteter.

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De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å kjøre innenfor ring 3 i Oslo i rushtiden er en helt annen enn på Finnmarksvidda. Det bør i større grad gjenspeiles i de privatøkonomiske kostandene.

Enn så lenge kan vi elbilister unne oss ti-femten ekstra softis på ferie, sponset av staten og fossilbilistene.