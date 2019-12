Elvestuen ønsker gass-stopp velkommen. – Bra at EU omstiller seg

Madrid/Oslo: I natt vedtok Det europeiske råd et mål om at EU skal ha netto-null utslipp i 2050.

Det vil slå rett inn i norsk olje- og gasseksport, bekrefter EUs visepresident Frans Timmermans til TU.

– Med denne beslutningen er det mye tydeligere hva som kommer til å skje i Europa de neste årene, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen.

Elvestuen: – Dette må vi forholde oss til

Han mener det er bra at EU sikter mot karbonnøytralitet i 2050, selv om det kan bety slutten for norsk gasseksport.

– Det er bra, sier Elvestuen.

– Men det kan ha store konsekvenser for norsk økonomi?

– Det må vi forholde oss til, og gjøre våre beslutninger ut fra, sier han.

Elvestuen peker på at også hans regjering har gått inn for at CO₂-utslippene i EU skal reduseres med 55 prosent innen 2050.

– Vi er for at EU skal bli klimanøytrale i 2050, og så har vi vært klar over at det vil gjøre at forbruket av både olje og gass vil gå ned mye raskere enn tidligere antatt.

Norsk Olje og Gass: – En betydelig utfordring

Også direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Hildegunn Blindheim, ser at det kommer store endringer:

– Er dere nervøse på vegne av bransjen?

– Det er klart at man må ha med seg denne fremtiden når man vurderer nye olje- og gassprosjekter. Hildegunn Blindheim, Norsk olje og gass

– Vi som sektor ser at dette er en betydelig utfordring, men det må til for å nå klimamålene. Om noen har kompetansen til å være med på omstillingen, så er det norsk oljeindustri, sier Blindheim.

Hun trekker fram CO₂-lagring og hydrogenproduksjon fra gass som to viktige nye satsinger for oljeindustrien.

direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Hildegunn Blindheim. Bilde: Øyvind Lie

– Har leting etter ny olje og gass på norsk sokkel blitt mer risikabelt med denne politikken?

– Det er klart at man må ha med seg denne fremtiden når man vurderer nye olje- og gassprosjekter. Men også fra før hadde EU tøffe klimamål, så vi har vært veldig klar over dette. Den markedsrisikoen må vurderes når man skal bygge nye prosjekter, sier Blindheim.

Dobbel utfordring for oljebransjen

Hun er ikke redd for at Norge vil sitte igjen med mye verdiløs infrastruktur på sokkelen når etterspørselen faller.

– Jeg tror ikke det. Selv om det er lange tidshorisonter på norsk sokkel, har vi god forståelse for hvordan markedet vil være ved oppstart av et felt. EU vil trenge mye gass de neste tiårene, men den må være utslippsfri når EU skal nå sine mål.

Ola Elvestuen sier at oljebransjen har en dobbel utfordring:

– De må både kutte egne utslipp og lede an i arbeidet med havvind, karbonfangst, og teknologiutvikling blant annet innen grønn skipsfart. Vi må få til omstilling av økonomien som gjør at vi er konkurransedyktige etter hvert som olje og gass blir en mindre del av norsk økonomi, sier Elvestuen.

Det må kuttes i alt fra motorsag til cruiseskip. Ola Elvestuen, klima- og miljøminister

– Vi må kutte all bruk av fossile brennstoff innen 2050. Det er bare å legge til grunn. Det må kuttes i alt fra motorsag til cruiseskip.

Ikke redd for hydrogen-konkurranse

Flere eksperter har stilt spørsmål ved den økonomiske realismen i å selge hydrogen fra gass med CO₂-fangst.

– Hydrogen vil bli en dyrere form for energi uansett hvilken teknologi man bruker. Men når EU skal øke fornybarandelen sin, trenger de energi som hydrogen som utslippsfri balansekraft. Da kan hydrogenkraftverk fungere som gedigne batterier for sol og vind, sier Blindheim.

– Elektrolysører forventes å synke mye i pris. Frykter dere at grønt hydrogen vil ta dette markedet?

– Nei, vi ser ikke på det som konkurranse, men som samspill. Bare naturgass kan få til dette i stor skala, raskt. I tillegg vil man ha lommer med overskudd av fornybar kraft. Da er det smart å lage hydrogen ved elektrolyse.