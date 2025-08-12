Elkjøp saksøkes etter brann

Bare halvannet døgn etter overtakelsesbefaringen mellom entreprenør og byggherre brøt det ut brann i Elkjøps splitter nye lokaler i Bamble.

Ingen mennesker ble skadet, men ødeleggelsene var store, og varer for millioner gikk tapt. Nå krever entreprenøren 7,5 millioner kroner i erstatning, ifølge NRK.

Krever dagmulkter og renter

Storm entreprenør, som overtok prosjektet etter konkursen i Mynd Entreprenør, hevder brannen skyldes Elkjøps lading av strekkodelesere om natten.

– Dette blir et stort spørsmål i denne saken, sier advokat Audun Ludvig Bollerud, som representerer entreprenøren.

I sluttinnlegget skriver han: «Storm mener at Elkjøp klart opptrådte uaktsomt ved å la PAD-ene stå til lading uten tilsyn […] Storm ville da ikke lidt et økonomisk tap som følge av brannen».

Elkjøp avviser ansvar

Elkjøps advokat Runar Hansen mener søksmålet er grunnløst.

– Vi mener det verken er faktisk eller rettslig grunnlag for kravet som er fremmet, sier han til NRK.

Han mener det ikke er bevist at brannen startet som følge av handlinger Elkjøp er ansvarlig for:

– Det er en spekulasjon som ikke samsvarer med de sakkyndiges dokumenter i saken.

I sluttinnlegget skriver han: «Det foreligger ikke ansvar hverken på subjektivt eller objektivt grunnlag».

Saken starter i Nedre Telemark tingrett onsdag, og det er satt av fem dager til behandlingen.