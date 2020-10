Elbilsalget skyter i været

Det er Renault Zoe tyskerne har trykket til sitt bryst. Fra januar til august kjøpte 12.127 tyskere den lille franske elbilen. På andre plass kommer E-Golf og på tredje plass Tesla model 3.

Selv om veksten for elbiler er høy, målt i prosent, er tallene fortsatt lave. 77.181 rene elbiler og 257.887 hybrider, av dem 85.755 plug-in hybrider, blir småtteri satt opp de 891.357 bensinbilene tyskerne har kjøpt fra januar til august i år.

Diesel mindre populært

Diesel er noe mindre populært, 542.359 er solgt. Dermed har bensinbiler en markedsandel på 50,2 prosent, diesel ender på 30,5 mens rene elbiler ikke når lenger opp enn 4,3 prosent markedsandel.

Tallene stammer fra VDI Nachrichten, avisen til den tyske ingeniørorganisasjonen Verein Deutsche Ingenieure. Avisen peker på at selv om tallene er lave så er det en tydelig trend der interessen for elektromobilitet har vokst gjennom flere år, og at nå øker interessen voldsomt.

Mangedoblet på får år

For ti år siden, i 2010, kjørte fattigslige 1588 rene elbiler på tyske veier, i 2014 var antallet femsifret, 12156. Siden har kurven skutt rett til værs, 2019 startet med 83.175 registrerte elbiler mens i januar i år rullet det 136.617 elektriske biler i Tyskland.

En studie fra Zentrums für Sonnenenergi, Sentrum for solenergi, fra tidligere i år, sier at det på verdensbasis rullet 7,9 millioner elbiler på veiene i 2019. Formodentlig et stykke over 8 millioner nå. Men de to største elbillandene, Kina og USA, reduserte begge subsidiene til elbilsatsing i fjor, det har også redusert veksten i elbilsalget.