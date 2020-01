Elbiler skal redde bilprodusenten fra bøter

I 2021 må bilprodusenter i Europa sørge for at det gjennomsnittlige CO₂-utslippet på alle solgte biler holder seg under kravet på 95 gram CO₂ per kilometer. De som ikke klarer dette kan vente seg saftige bøter.

Den franske giganten PSA, som eier merkene Peugeot, Citroën og Opel, tror det er elbilene deres som skal redde dem fra disse bøtene.

95 gram-målet innføres allerede i år, men gjelder bare for de 95 prosent av bilene som har lavest utslipp for hver produsent. Det vil si at de fortsatt har et år på å få redusert utslippet fra hele modellutvalget. Men de risikerer fortsatt bøter i år.

Gigantiske bøter

Fra i fjor ble det innført en sats på 95 euro for hvert gram per kilometer over 95 gram per kilometer. For en stor bilprodusent som PSA, som i fjor solgte 3,11 millioner biler i Europa, vil et gjennomsnittlig flåteutslipp på 96 gram CO₂ per kilometer koste dem 295 millioner euro (2,9 mrd. kr)

I 2018 var det gjennomsnittlige utslippet fra nye biler i Europa rundt 120 gram CO₂ per kilometer. Det kommer trolig til å bety klingende mynt i EU-kassa i 2021. For i 2017 og 2018 gikk snittutslippet opp, ifølge Jato. Det er en utvikling som drives av dieselbilens fallende popularitet i Europa, samtidig som tyngre biler i SUV-segmentet blir stadig mer populært. 40 prosent av alle biler solgt i Europa i oktober i fjor var i dette segmentet.

Det er ikke lett å se for seg at det gjennomsnittlige utslippet vil stupe med 25 gram CO₂ per kilometer i løpet av 2020, sammenlignet med 2018. Tyngre biler med bensinmotor vil i så fall stå i veien.

Fokuserer på utslipp

Derfor er fokus nå å elektrifisere. Flere nye elbiler og ladbare hybrider skal sørge for at utslippene går nedover.

PSAs merker Peugeot og Citroën hadde i 2018 et snittutslipp på rett under 108 gram CO₂ per kilometer. Det gjør at produsenten antakeligvis ikke er så langt fra målet i 2020. Men Opel hadde samme år et utslipp på 125,6 gram.

Med flere nye elbiler og ladbare hybrider på vei, kan det likevel være mulig å snike seg under 95 gram.

Ifølge Citroën-sjef Linda Jackson er PSA på vei mot å nå sine CO₂-mål, skriver Just Auto. Det er ikke bare elbiler som skal hjelpe dem med å unngå bøter, men også teknologi som reduserer utslippet fra forbrenningsmotorer.

Elektriske Peugeoter skal sikre at produsenten unngår store bøter. Foto: PSA

Skal pushe elektrisk

I tillegg har de en strategi for å få hele organisasjonen til å fokusere på CO₂-målene. Det inkluderer salgsapparatet. Målet er å ikke betale en cent i CO₂-bot.

Et internt dokument som er distribuert til PSAs salgsrepresentanter, og gjengitt av det franske nettstedet Automobil Propre, gir et innblikk i hvordan Peugeot tenker.

De har angivelig satt seg som mål å selge intet mindre enn 20 prosent elbiler i 2020, og 25 prosent ladbare hybrider. Det er antakeligvis urealistisk, men det er et høyt mål å jobbe mot.

I dokumentet skriver Peugeot ifølge nettstedet at kundene blir stadig mer opptatt av å velge miljøvennlig, noe bilprodusentene må ta hensyn til. Kundene oppfatter elektriske biler som ikke-forurensende. Peugeot understreker imidlertid at selgere ikke skal omtale bilene som «økologiske», ettersom det er relativt stort CO₂-utslipp knyttet til produksjon av bil og batteri.

Elektriske biler vil kompensere for salget av bensin- og dieselbiler, og det er derfor avgjørende for produsentene å ha fokus på dette, skriver de. Peugeot forventer at markedet for elektrifiserte biler i Europa blir trettendoblet innen 2025.

Problemet er fremdeles at store og forurensende SUV-modeller er populært. Det er dermed sannsynlig at europeiske bilforhandlere vil lokke med billigere elbiler i løpet av året.

Trolig bedre å selge elbil med tap

Tross alt vil det være billigere for PSA å selge en del elbiler med tap, enn å betale milliardbøter for høyt CO₂-flåteutslipp.

Peugeot ønsker at salgsapparatet skal pushe e-208 til kunder som kjører rundt 10 mil om dagen, og ladbare hybrider til de som kjører kortere. Poenget er å sørge for at folk kan kjøre helektrisk så stor del av tiden som mulig.

Generelt skal alle som kjører mindre enn 150 kilometer hver dag først tilbys en ladbar hybrid eller en elbil når de kommer til en Peugeot-forhandler. Også de som kjører lenger skal tilbys elbil, siden Peugeot har en tjeneste hvor kunden kan velge å leie en fossilbil ved behov.

Peugeot anbefaler dessuten forhandlere å alltid ha klar en elbil til prøvekjøring, slik at kunder som i utgangspunktet er på jakt etter en fossilbil kan oppleve hvordan en tilsvarende elektrisk bil er.

Peugeot Ion, også kjent som Mitsubishi i-Miev og Citroën C-zero, er en av de billigste elbilene på bruktbilmarkedet. Foto: Marius Valle

PSA-gruppen tilbyr i 2020 elbilene DS 3 E-tense, Peugeot e-208, Opel Corsa-e, og hybridene Peugeot 3008 og 508, Opel Grandland, DS 7 E-tense og Citroën C5. I tillegg de eksisterende modellene, som Opel Ampera-e, Peugeot Ion, og andre.

Lønnsomhet

Det er ikke sikkert at salgsstrategien er like populær overalt. For forhandlerne vil det til syvende og sist være mest attraktivt å selge kunden den bilen som gir størst margin – i alle fall på kort sikt.

PSAs elbilsjef Helen Lees uttalte i høst at elbiler vil gi forhandlernettverket mindre inntekter på kort sikt. De vil ikke kreve like mye service og dermed inntekter som fossilbiler.

På lengre sikt vil likevel elbiler gi potensial for inntekt for forhandlere. Ifølge Autocar sier hun at mens mange eiere av fossilbiler kan gjøre service andre steder, har elbileiere en større tendens til å komme tilbake for service og reparasjoner. Det fordi den tradisjonelle verkstedsbransjen i mindre grad er klare for elbiler.

Dermed har forhandlerne en periode på å bygge lojalitet på, og å benytte anledningen til å knuse myten om at de tradisjonelle bilforhandlerne tar blodpriser, ifølge Lees.

De tenker også at bilforhandlere på sikt kan bli mobilitetsknutepunkter. Tanken er at biler i fremtiden like gjerne leies gjennom en månedlig tjeneste, som de kjøpes og eies av sluttbruker.