Eksplosjon ved sprengstoffabrikk

– Det finnes ikke ord. Det er borte, sa sheriff Chris Davis i Humphreys County, som beskrev ulykken som en av de verste han har opplevd. Davis fortalte at han personlig kjenner tre av familiene som er berørt.

Eksplosjonen rammet fabrikken Accurate Energetic Systems, et selskap som leverer og forsker på sprengstoff og ammunisjon for det amerikanske militæret.

Eksplosjonen skjedde rundt klokken 7.45 lokal tid fredag ved selskapets anlegg i Bucksnort-området, rundt 100 kilometer sørvest for Nashville.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik får montørene et bevist forhold til sikkerhet

Flyfoto viser at hele området er jevnet med jorden, og at vrakrester ligger strødd over et stort område. Sheriff Davis sa at folk mer enn 24 kilometer unna kjente trykkbølgen.

Først meldte politiet at 19 personer var savnet, men tallet ble senere justert ned til 18, etter at én person som man trodde var på jobb, ble funnet i live hjemme.

Det er ikke kjent hvor mange ansatte som var på jobb da eksplosjonen skjedde.

Vitner forteller om en voldsom eksplosjon som kunne høres mange kilometer unna.

– Jeg trodde huset hadde rast sammen med meg inni, sa Gentry Stover, som bor i nærheten.