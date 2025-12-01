Abonner
Forsvar

Fant mine ved populær bålplass – mye krigsammunisjon på avveie

En tysk stridsvognmine lå skjult rett ved en bålplass i Kirkenes. FFI-forsker Geir Petter Norvik advarer om at Norge mangler plan for opprydding.

Geir Petter Novik ved Forsvarets forskningsinstitutt jobber med å finne og fjerne ammunisjon som er dumpet i naturen fra andre verdenskrig til 1970-tallet. I ett tilfelle fant de en stridsvognmine ved en bålplass i Kirkenes.
Geir Petter Novik ved Forsvarets forskningsinstitutt jobber med å finne og fjerne ammunisjon som er dumpet i naturen fra andre verdenskrig til 1970-tallet. I ett tilfelle fant de en stridsvognmine ved en bålplass i Kirkenes. Foto: FFI
Marius ValleMarius Valle– Journalist
1. des. 2025 - 08:30
