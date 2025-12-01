Forsvar
Fant mine ved populær bålplass – mye krigsammunisjon på avveie
En tysk stridsvognmine lå skjult rett ved en bålplass i Kirkenes. FFI-forsker Geir Petter Norvik advarer om at Norge mangler plan for opprydding.
Marius Valle– Journalist
1. des. 2025 - 08:30
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
En tjeneste fra