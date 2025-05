Etter skredet på E6 ved Morskogen 8. februar i år, oppnevnte vegdirektøren 13. februar et uavhengig ekspertutvalg.

Utvalget har nå kommet med sin rapport om hendelsen, der de har undersøkt årsaker til skredet og konsekvenser for framtidig sikring og kontroll.

I rapporten peker ekspertutvalget på disse årsakene til skredet:

Mangelfull ingeniørgeologisk oppfølging av vurdering av stabilitet og sikringsbehov under byggingen.

Mangelfull oppfølging/egenkontroll av utført sikring, og manglende uavhengig kontroll under bygging i byggefasen.

Skjæringen fra E6 og opp til terreng ovenfor skjæringstopp ble ikke behandlet som en helhet.

En mulig medvirkende årsak kan ha vært feil i fjellsikringen, siden det kun er spor av tre av 11 bolter etter skredet.

Ekspertutvalget skriver i rapporten at uavhengig kontroll under bygging, som i henhold til det gjeldende regelverket skulle ha vært gjennomført, er i det hele tatt ikke utført.

Utvalget mener at det må presiseres i håndbøker og standarder hvilke krav som må gjelde for ingeniørgeologisk oppfølging i et terreng av den typen som er langs den aktuelle E6-strekningen, heter det i en pressemelding fra Staten vegvesen.

Raset kom fra en fjellskjæring i overkant av en utsprengt lokalvei 20 meter ovenfor europaveien i bratt terreng. Bergskjæringen forsetter fra lokalveien cirka ti meter høyere opp i terrenget.

Skredet dro med seg 1500 kubikkmeter jord- og steinmateriale. Ytterligere 2500 m3 masser ble i tillegg tatt bort i sikringsarbeidet i etterkant.

Må ha tilstrekkelig erfaring

Det ser ikke ut til at skjæringen over lokalveien er blitt vurdert som en del av den totalt rundt 30 meter høye bergskjæringen langs E6, skriver utvalget.

I rapporten anbefaler ekspertutvalget disse forbedringene og tiltakene:

Kontinuerlig, grundig og kompetent ingeniørgeologisk oppfølging under sprengningsarbeidene, som er avgjørende for å kunne vurdere stabilitetsforhold og sikringsbehov.

Ansvarlige for ingeniørgeologisk prosjektering og oppfølging må ha tilstrekkelig erfaring (minimum fem-seks år) fra denne typen arbeider. Uerfarne må sikres god oppfølging av erfarne ingeniørgeologer.

Skjæringer med hylle/pall må behandles som en sammenhengende helhet.

Overgangen mellom skjæringstopp og naturlig skråning/fjellside bakenfor må gis spesiell oppmerksomhet med hensyn til stabilitetsvurdering, rensk og sikring. Skråning/fjellside videre oppover bak skjæringstopp må inngå i vurderingen av stabilitet og sikringsbehov.

Utvalget er ledet av professor emeritus ved NTNU Bjørn Nilsen.

Raset stengte E6 ved Morskogen nord for Eidsvoll i fem dager.

− Det er alvorlig at det skjer et større ras som stenger en relativt ny veistrekning. Vi vil gå gjennom anbefalingene og endre rutiner for å sikre kontinuerlig, grundig og kompetent ingeniørgeologisk oppfølging under sprengningsarbeider og etterfølgende kontroll av veiskjæringer, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i meldingen.