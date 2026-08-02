Eksperter: USAs atomavtale med Saudi-Arabia er en farlig fiasko

Etter mer enn to tiår med forhandlinger ble atomavtalen mellom USA og Saudi-Arabia signert i forrige måned.

Det skjedde under en seremoni der USAs energiminister Chris Wright satt i Washington og Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman var med på storskjerm fra Riyadh.

Avtaleteksten er ikke publisert, men innholdet er gjengitt i en pressemelding fra Wrights departement og via lekkasjer til medier som Washington Post.

IAEA-inspeksjoner

Ifølge opplysningene er det snakk om en 30 år lang avtale der USA og den amerikanske atomgiganten Westinghouse skal bistå Saudi-Arabia med å bygge opp et sivilt atomprogram.

Avtaleteksten åpner også for bygging av et anlegg for anriking av uran, men bare dersom en felles studie konkluderer med at det er hensiktsmessig.

Saudi-Arabia har ikke sluttet seg til IAEAs tilleggsprotokoll fra 1997, og inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået vil dermed ikke få anledning til å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner ved atomanleggene.

Ifølge avtalen så blir det opp til USA å overvåke anleggene.

Atomvåpenfrykt

Kritikken har ikke latt vente på seg. Israels tidligere statsminister Naftali Bennett, som håper å gjenerobre posten etter valget i oktober, omtaler avtalen som “et alvorlig strategisk nederlag”.

– Anriking på saudisk jord kan føre til et regionalt atomkappløp og et farlig tap av kontroll, sier han.

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Uavhengige eksperter advarer også og mener at avtalen åpner for at Saudi-Arabia kan utvikle atomvåpen i skjul.

Saudi-Arabias kronprins og de facto leder Mohammed bin Salman har tidligere ikke villet utelukke dette.

– Den gir grunn til bekymring, konstaterte seniorforsker Kjølv Egeland ved forskningsstiftelsen Norsar da avtalen ble kjent.

Han har bakgrunn fra Oxford-universitetet og Sciences Po i Paris og har lenge forsket på atomnedrustning og internasjonal sikkerhet.

– Et tilbakeskritt som går på akkord med det som har vært amerikansk politikk i lang tid, sa han til NTB.

Klare krav

Nyheten om avtalen utløste også kritikk fra konservative medier som Fox News og Wall Street Journal.

Kritikerne viser til at Trumps forgjengere, Barack Obama og Joe Biden, begge hadde stilt to klare krav i forhandlingene med Saudi-Arabia om en atomavtale.

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Det ene var at landet ikke selv fikk anrike uran, og det andre var at forholdet til Israel måtte normaliseres.

Hvorfor hadde Trump gått bort fra disse kravene, ville kritikerne vite.

Tatt på senga

Trump ble ifølge CNN tatt på senga og anklaget først energidepartementet for å ha inngått avtalen med Saudi-Arabia bak hans rygg.

Dette ble tvert avvist fra departementet, som fastholdt at Trump få dager tidligere hadde gitt sin tilslutning til avtaleteksten.

– Energidepartementet har koordinert forhandlingene og kunngjøringen tett med Det hvite hus og Utenriksdepartementet. Enhver antydning om noe annet er usann, sa departementets talsperson Ben Dietderich.

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Full forvirring

Noen timer senere la presidenten ut et innlegg på Truth Social som skapte full forvirring.

Der forsikret han at avtalen ikke gir Saudi-Arabia anledning til å anrike uran, og han understreket også at hele avtalen avhenger av at landet slutter opp om den såkalte Abraham-avtalen og normaliserer forholdet til Israel.

Dette er ikke å finne i avtaleteksten som ble undertegnet noen timer tidligere, og Riyadh har ikke villet kommentere Trumps nye utspill.

Saudi-Arabia har gjentatte ganger slått fast at forholdet til Israel først vil bli normalisert når landet åpner for å gi palestinerne sin egen stat. Det utelukker statsminister Benjamin Netanyahu.

– Ikke før var atomavtalen kunngjort, så begynte den å falle fra hverandre, konstaterte CNN.

– Diplomatisk fiasko

– Av alle de diplomatiske fiaskoene som kjennetegner Trump-administrasjonen, er den saudiarabiske atomavtalen den farligste, skriver de to erfarne amerikanske Midtøsten-diplomatene Aaron David Miller og Daniel C. Kurtzer i siste utgave av Foreign Policy.

Miller har vært Midtøsten-rådgiver for seks amerikanske utenriksministre og sentral i tidligere forsøk på å få i stand en fredsavtale mellom Israel og palestinerne.

Kurtzer har også lang fartstid som diplomat og har blant annet vært USAs ambassadør i Israel og Egypt.

– Avtalen vil undergrave - ja, utslette - tiår med amerikansk ikkespredningspolitikk, påpeker de.

– På et tidspunkt der USA bomber Iran for å stanse landets atomprogram, grenser det til det kriminelle å åpne denne døren for saudiaraberne, skriver de videre.

– Følger et mønster

Miller og Kurtzer mener atomavtalen med Saudi-Arabia føyer seg inn rekken av hastige, lite gjennomtenkte og lite levedyktige avtaler som Trump har kunngjort.

– Det følger et mønster av diplomatisk og strategisk inkompetanse som har blitt kjennetegnet på Trumps utenrikspolitikk. Dårlig forberedte amatørforhandlere er blitt sendt ut for å håndtere komplekse spørsmål. Resultatene har vært som ventet, mener de.

Som eksempler trekker de fram Trumps feilslåtte forsøk på å få en slutt på krigen i Ukraina, Gaza-planen som ifølge dem aldri vil bli fulgt opp, og den midlertidige avtalen med Iran som ble betegnet som full seier for iranerne.

– USAs nasjonale sikkerhet er for viktig til å bli overlatt til selvopptatte amatører, ledet av en president uten strategisk evne og med liten erfaring med hvordan man beskytter og fremmer landets nasjonale interesser. Amerikanerne fortjener bedre, konkluderer Miller og Kurtzer.