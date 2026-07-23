Avtale skaper frykt for atomvåpenkappløp i Midtøsten

På 1950-tallet hjalp USA Iran med å etablere et atomprogram, blant annet ved å levere en forskningsreaktor og forsyne universitetet i Teheran med høyanriket uran.

Samtidig bygde også Israel et atomprogram, men med fransk hjelp. USA var skeptiske og fryktet at landet ville utvikle atomvåpen, noe de i skjul også gjorde.

Nå skal USA bistå Saudi-Arabia med å bygge opp et sivilt atomprogram. Dette mener kritikere kan utløse et rustningskappløp og endre det geopolitiske bildet i Midtøsten.

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Trump-administrasjonen forsikrer at det utelukkende er snakk om støtte til et sivilt atomprogram, og det samme gjør Saudi-Arabia. Men tvilen består.

– Absurd

– Dette er absurd, mener den uavhengige amerikanske senatoren Bernie Sanders.

– Trump hevder at krigen hans mot Iran handler om å stoppe et autoritært land fra å anrike atombrensel. Nå lar han sine beste venner i Saudi-Arabia – ett av verdens mest brutale diktaturer – gjøre nøyaktig det samme, skriver han på X.

Også på republikansk side er skepsisen stor, og blant de mest kritiske for noen år tilbake var nåværende utenriksminister Marco Rubio.

Som senator sto han i 2019 i spissen for et tverrpolitisk lovforslag for å blokkere en atomavtale med Saudi-Arabia som åpner for anriking av uran.

Rubio argumenterte da med at dette ville utløse et ukontrollert våpenkappløp i Midtøsten. Nå sier han at avtalen «virker fornuftig» ettersom Saudi-Arabia er «en viktig strategisk partner».

– Utenriksminister Rubio og president Trump risikerer nå sikkerheten til USA og våre allierte i Midtøsten ved å muliggjøre spredning av atomvåpen og utløse et våpenkappløp i regionen, mener Edward Markey , som sitter i Senatet for Demokratene.

– Et tilbakeskritt

At avtalen ikke gir Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) adgang til atomanlegg i tråd med tilleggsprotokollen fra 1997, øker frykten for at Saudi-Arabia i skjul kan komme til å utvikle atomvåpen.

– Trump-administrasjonen har tidligere vært imot enhver anriking av uran, men går nå inn for at Saudi-Arabia skal få anrike, til og med uten tilleggsprotokollen, konstaterer seniorforsker Kjølv Egeland ved forskningsstiftelsen Norsar.

Atomavtalen mellom USA og Saudi-Arabia skaper en farlig presedens, mener seniorforsker Kjølv Egeland på Norsar. Foto: Jil Yngland/NTB

Han har bakgrunn fra Oxford-universitetet og Sciences Po i Paris og har lenge forsket på atomnedrustning og internasjonal sikkerhet.

– Denne avtalen er et tilbakeskritt og går på akkord med det som har vært amerikansk politikk i lang tid, sier Egeland til NTB.

Raseri i Israel

Israel er i dag det eneste landet i Midtøsten med atomvåpen i sitt arsenal, og der er det ingen som jubler over USAs avtale med Saudi-Arabia.

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Netanyahu har ennå ikke kommentert avtalen, men det har andre israelske politikere.

– Et alvorlig strategisk nederlag som setter vår sikkerhet i fare, sier tidligere statsminister Naftali Bennett, som håper å gjenerobre posten når Israel går til valg i oktober.

– Anriking på saudisk jord kan føre til et regionalt atomkappløp og et farlig tap av kontroll, sier han til Reuters.

Det samme frykter Israels tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman.

– Det sivile atomprogrammet i Saudi-Arabia vil ende med atomvåpen og føre til et vanvittig våpenkappløp i hele Midtøsten, sier han.

Vil ha monopol

Man må nok regne med at Israel vil forsøke å stikke kjepper i hjulene for atomavtalen mellom USA og Saudi-Arabia, tror Egeland.

– Men Israel er en god venn av USA, så derfor må de passe seg litt, sier han.

Israel har i alle år krevd monopol på atomvåpen i Midtøsten, men har samtidig forsikret om at de ikke vil være de første til å ta slike våpen i bruk i regionen.

Et Saudi-Arabia med atomvåpen vil endre det sikkerhetspolitiske landskapet og kan også få Iran til utvikle slike våpen, frykter Egeland.

Iran-påstand

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har helt siden midten av 1990-tallet hevdet at Iran var i ferd med å utvikle atomvåpen, men uten å legge fram beviser.

Amerikansk etterretning har derimot konkludert med at det iranske atomvåpenprogrammet ble skrinlagt i 2003, og at landets ledelse siden ikke har fattet noen beslutning om å gjenoppta det.

Etter langvarig press fra Israel gikk Trump sist sommer likevel med på å bombe de iranske atomanleggene og hevdet etterpå at de var tilintetgjort.

I februar gjenopptok likevel USA og Israel angrepskrigen, nok en gang med henvisning til atomprogrammet.

– Uheldig presedens

Egeland frykter at avtalen mellom USA og Saudi-Arabia også kan oppmuntre andre land til å starte anriking av uran.

– Denne avtalen skaper en veldig uheldig presedens, sier han.

Egeland viser til at Russland er verdensledende på å hjelpe andre land med å komme i gang med atomkraft, og at det nå blir vanskeligere å kreve inspeksjoner.

– Man har brukt ganske mange år på å bygge opp et system med inspeksjoner og verifikasjon, og de aller fleste land har vært enige om at IAEAs tilleggsprotokoll er nødvendig, sier Egeland.

– Nå går man tilbake på dette, særlig USA som har vært helt ledende i arbeidet med å forbedre ikkespredningssystemet, sier han.