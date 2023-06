Eksperter tror ikke at Wagner-styrkene vil nå Moskva

– Det som skjer er en overraskende og drastisk vending. Dette tyder på at mistilliten mellom Wagner-gruppen og den russiske forsvarssjefen er dypere og langt mer alvorlig enn hva vi først hadde sett for oss, sier Heier til NTB.

Heier understreker at 90 prosent av de russiske styrkene nå befinner seg i eller rundt Ukraina og at de har sett seg nødt til å hente inn reservestyrker. Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin kan skilte med 20.000 mann med mye mer kamperfaring.

– De har med seg både luftvern og stridsvogner på lastebilene, så det kan by på problemer for russerne, men jeg har vanskelig for å tro at de vil nå helt fram til Moskva, sier Heier.

Han får støtte fra lektor Peter Viggo Jakobsen ved Forsvarsakademiet i Danmark.

– Jeg tror at de blir slått i hjel hvis de ikke overgir seg og legger ned våpnene, sier Jakobsen til Ritzau.

– Dersom Wagner-gruppen er dumme nok til å begynne å marsjere mot Moskva, slik de sier, så vil det være svært enkelt for det russiske flyvåpenet som har luftherredømme i Russland, sier han.