Abonner
Krigen i Ukraina

Tyske jagerfly på vingene etter russiske fly over Østersjøen

Søndag ble Nato-jagerfly sendt for å identifisere et russisk rekognoseringsfly over Østersjøen. 

To tyske Eurofighter-fly ble sendt for å identifisere det russiske rekognoseringsflyet søndag.
To tyske Eurofighter-fly ble sendt for å identifisere det russiske rekognoseringsflyet søndag. Foto: Bernd Wuestneck / DPA / AP / NTB
NTB
22. sep. 2025 - 08:12

Det russiske Il-20M-rekognoseringsflyet fløy i internasjonalt luftrom i Østersjøen, men uten flygeplan og uten å svare på radiokontakt, ifølge det tyske luftforsvaret, skriver Der Spiegel.

Nato sendte to tyske Eurofighter-fly fra Rostock-Laage-basen for å identifisere flyet. Det tyske forsvaret holder ekstra fly i beredskap for slike hendelser.

Før helgen krenket tre russiske jagerfly Estlands luftrom i tolv minutter. Tidligere i uken kom et stort antall droner inn i polsk luftrom. Natt til 10. september skjøt det polske luftforsvaret ned flere russiske droner. De gjentatte krenkingene av Nato-luftrom blir sett på som prøvelser av alliansens reaksjonsevne, har blant annet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ment tidligere.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Teknisk Ukeblad Media
Tekjobb-indeksen er klar: Dette er de mest attraktive arbeidsplassene
Donasjonene i Prosjekt 61 består av åtte kjøretøyer for vedlikehold og klargjøring av F-16 med våpen, i tillegg til en mobil kommandopost.
Les også:

Ukrainske F-16-fly kan nå klargjøres på nye steder

ForsvarKrigen i Ukraina
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Miljødirektoratet
Senioringeniører / sjefingeniører - akvakultur og avløp
Kommunal- og distriktsdepartementet
Seniorrådgivere / rådgivere innen arealpolitikk og planlegging
Statens vegvesen
Avdelingsdirektør Styring
Argus Remote Systems AS
R&D Engineers
Forsvarsdepartementet
Fagdirektør
En tjeneste fra