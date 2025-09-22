Tyske jagerfly på vingene etter russiske fly over Østersjøen

Det russiske Il-20M-rekognoseringsflyet fløy i internasjonalt luftrom i Østersjøen, men uten flygeplan og uten å svare på radiokontakt, ifølge det tyske luftforsvaret, skriver Der Spiegel.

Nato sendte to tyske Eurofighter-fly fra Rostock-Laage-basen for å identifisere flyet. Det tyske forsvaret holder ekstra fly i beredskap for slike hendelser.

Før helgen krenket tre russiske jagerfly Estlands luftrom i tolv minutter. Tidligere i uken kom et stort antall droner inn i polsk luftrom. Natt til 10. september skjøt det polske luftforsvaret ned flere russiske droner. De gjentatte krenkingene av Nato-luftrom blir sett på som prøvelser av alliansens reaksjonsevne, har blant annet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ment tidligere.

