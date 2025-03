– Dette er en stor seier, og det betyr at dommen fra Oslo tingrett var feil. Nå ser vi fram til å møte staten i lagmannsretten for å sette en endelig stopper for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

I den rådgivende dommen fra Efta-domstolen heter det at inntekter til ansatte, aksjonærer og skatteinntekter til landet ikke kan regnes som tvingende allment hensyn som rettferdiggjør unntak fra EUs vanndirektiv.

Saken handler om hvorvidt Nordic Mining skal kunne deponere avgangsmasser fra gruvevirksomheten i Engebøfjellet i Førderfjorden.

Naturvernforbundet og natur og ungdom har saksøkt staten for å gitt tillatelse til sjødeponi.

I tingretten fikk staten medhold, men miljøaktivistene har anket saken. den rådgivende uttalelsen fra Efta-domstolen blir et av punktene som skal behandles i ankesaken.

Kritiske råvarer viktig nok

I den rådgivende uttalelsen heter det at forsyningen av kritiske råvarer til EØS kan utgjøre et allment tvingende hensyn.

Nordic Mining skal utvinne granat og rutil, der rutil kan være strategisk viktig fordi det kan brukes som råstoff for produksjon av titanmetall. De har fått tillatelse til å deponere 170 millioner tonn avgangsmasser i fjorden.

Finn Ivar Marum, daglig leder i Nordic Mining, skrev i en sms tul TU tidligere denne uken at han var trygg på tillatelsen de har fått fra staten. Selskapet startet produksjon like før jul i fjor. de forventer å være i full drift mot slutten av dette året.

Konsekvensene av deponeringen er potensiell skade på allerede truede dyrearter. Havforskningsinstituttet har påvist at det finnes blålange, laks, ål og bambuskorall i fjorden.