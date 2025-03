E6 i Gudbrandsdalen stengt gjennom natten etter steinras

– Raset er mellom 50 og 75 meter langt og mellom 25 og 30 meter bredt, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han forteller at steinene er av varierende størrelse, og at det også er jord og annet som har rast – og at det ligger med en meter tykkelse over veibanen.

Hoft sier politiet ble varslet av en bilfører som rett og slett ikke kom lenger da vedkommende kom til rasstedet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sopra Steria øker konkurransekraften med ISO 27001

– Veien er stengt i begge retninger, opplyste politiet da de meldte om raset klokken 2.07.

En halv time senere ble det bekreftet at ingen personer eller kjøretøy var tatt av raset. Operasjonslederen forteller at de har hatt folk på stedet – i tillegg til at luftambulansen har fløyet over stedet og gjort grundige søk.

Statens vegvesen opplyser at området skal vurderes i dagslys mandag før oppryddingsarbeidet kan begynne.

På Vegvesenets nettsider står det at vurderingen vil bli gjort klokka 11.

Anbefalt omkjøring via riksvei 3 gjennom Østerdalen.