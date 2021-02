Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper

United Shipbuilding Corporation (USC) er den største produsenten av russiske marinefartøy og krigsskip. Selskapet har nesten 95.000 ansatte og står på listen over selskaper under sanksjoner fra USA.

USC har planer om et formelt samarbeid om skipsmotorer med det russiske selskapet Transmashholding, som har inngått avtale om å kjøpe Bergen Engines, skriver E24.

– Vi forhandler nå med Transmashholding om å opprette et vitenskapelig og teknisk senter for marine fremdriftssystemer, og innenfor denne rammen vil vi implementere et dieselmotorprogram, sa toppsjefen for USC, Aleksej Rakhmanov, i et intervju med Kommersant like før jul.

– Skandale

Bergensfabrikken har spesialisert seg på dieselmotorer til skip. Motorer fra fabrikken står for fremdriften i flere norske marinefartøy, inkludert etterretningsskipet Marjata.

TMH International, et datterselskap til Transmashholding, har betalt 1,6 milliarder kroner for den norske skipsmotorfabrikken.

Blant de største kundene til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret. Forsvaret vurderer nå om salget kan påvirke eksisterende kontrakter og fremtidige leveranser. På Stortinget har opposisjonen reagert. Sp kaller salget en komplett skandale og Christian Tybring-Gjedde (Frp) truer med mistillitsforslag.

Problematisk

Forsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) mener koblingen til United Shipbuilding Corporation kan by på problemer for TMH og kjøpet av Bergen Engines.

– Jeg tror samarbeidet med USC er noe av det mest problematiske med dette, ettersom de står på sanksjonslisten. Selskapet får tilgang til mer moderne teknologi, og kan overføre dette til andre russiske selskap, sier han.