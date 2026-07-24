DSB mener brannvesenet ikke er godt nok rustet i kriser

– Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag for å håndtere store hendelser, sier fungerende avdelingsdirektør i brann-og redningsavdelingen Ann Kristin Rognmo Olsen i DSB til NRK.

I en ny rapport konkluderer DSB med at «det finnes et tydelig gap mellom nødvendig og faktisk kapasitet i fred, krise og krig». Derfor foreslår direktoratet 19 tiltak fordelt på fire områder.

Blant tiltakene anbefaler DSB å etablere faste fagmiljøer som kan hjelpe til med ledelsen under store kriser. De vil også utrede en plikt til å møte på jobb for brannfolk for å sikre nok folk under langvarige kriser og krig. DSB vil også styre nasjonale ressurser og lage en felles kriseplan for hele landet. Direktoratet anbefaler også at det plasseres ut strategiske lager med ekstra utstyr og materiell rundt om i landet.

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Et annet av tiltakene som anbefales er å opprette større brannregioner på tvers av kommunene. I dag er brann- og redningstjenesten delt inn i 193 lokale enheter.

– Hvis det ikke blir gjort noe, mangler vi den styringen og ledelsen vi trenger når de store krisene kommer, sier Rognmo Olsen.

Nestleder Ove Stokkeland i Norsk brannfaglig Landsforbund støtter anbefalingen.

– Det å vente på frivillig samarbeid mellom kommunene tar altfor lang tid, sier han.