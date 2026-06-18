Oslo-ja til å kjøpe mer T-bane fra svartelistet selskap

Ifølge Vårt Oslo var det bare Rødt og SV som stemte imot forslaget under behandlingen onsdag.

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) forsvarte vedtaket med at Oslo kommune risikerer en kostnadssmell på 11 milliarder kroner dersom opsjonsavtalen brytes.

I desember i fjor anslo Sporveien ifølge Aftenposten at det ville koste opp mot 11 milliarder kroner og kunne gi fem års forsinkelse å bytte leverandør.

– Dette har ikke vært enkelt, men er likevel riktig, sa Vea om bystyrets godkjenning ifølge Vårt Oslo.

Hun understreket at de ikke er i tvil om at det er problematikk knyttet til CAF, og at byrådet har ønsket å se på muligheten for å komme seg ut av avtalen.

– Vi vet hvordan situasjonen er på Vestbredden og i Gaza. Vi tar vårt ansvar som innkjøper veldig alvorlig. Men så står vi midt i et historisk T-baneløft, sa Vea.

CAF ble i september 2025 plassert på FNs liste over selskaper som bidrar til Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

SV og Rødt mener ifølge lokalavisa at byrådet og Sporveien ikke har dokumentert godt nok at det er umulig å finne andre leverandører.

Sporveien har allerede bestilt 20 vognsett fra CAF, og bystyrets godkjenning onsdag gjaldt ytterligere 24.