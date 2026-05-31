Droneangrep rammet atomkraftverket i Zaporizjzja

IAEA-sjef Rafael Grossi sier at han er alvorlig bekymret, melder Reuters.

– Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier Grossi.

IAEA har et team ved det russiskkontrollerte ukrainske atomkraftverket. Teamet har bedt om tilgang til turbinbygningen for å få inspisere den med egne øyne.

Atomkraftverket er Europas største. Det har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i februar 2022.

Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket.

Kraftverket er ikke i drift, men er avhengig av elektrisitet utenfra for å holde nedkjøling i gang og unngå en potensielt katastrofal ulykke.