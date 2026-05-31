Krigen i Ukraina

Droneangrep rammet atomkraftverket i Zaporizjzja

En drone har truffet en turbinbygning ved atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er bekymret.

Atomkraftverket i Zaporizjzja er Europas største. Bildet er fra 2022. Foto: Leo Correa/AP/NTB
NTB
31. mai 2026 - 08:19

IAEA-sjef Rafael Grossi sier at han er alvorlig bekymret, melder Reuters.

– Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier Grossi.

IAEA har et team ved det russiskkontrollerte ukrainske atomkraftverket. Teamet har bedt om tilgang til turbinbygningen for å få inspisere den med egne øyne.

– Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi. Foto:  Kin Cheung/AP/NTB
Atomkraftverket er Europas største. Det har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i februar 2022.

Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket.

Kraftverket er ikke i drift, men er avhengig av elektrisitet utenfra for å holde nedkjøling i gang og unngå en potensielt katastrofal ulykke.

