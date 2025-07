Droneangrep mot norsk-drevne oljefelt

Angrepet forårsaket materielle skader, men ingen personskader, opplyste Kurdistans antiterrorenhet på Facebook.

Det er tredje dag på rad at regionen er blitt angrepet med droner.

Den norske olje- og gassoperatøren DNO driver oljefeltene Tawke og Peshkabir i Zakho-området, som grenser til Tyrkia.

DNO opplyser i en pressemelding at virksomheten ved deres Tawke-lisens i Kurdistan-regionen i Irak er midlertidig stanset etter tre eksplosjoner onsdag morgen.

«En eksplosjon involverte en liten lagertank ved Tawke, mens de to andre rammet overflateprosesseringsutstyr ved Peshkabir. Ingen personer er skadet. Skadeomfanget er under vurdering, og selskapet forventer å gjenoppta produksjonen så snart vurderingen er fullført», skriver selskapet i meldingen.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for angrepet, men sikkerhetskilder i irakisk Kurdistan opplyste at innledende undersøkelser tyder på at dronen kom fra områder kontrollert av Iran-støttede militsgrupper.