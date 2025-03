– Arbeidet går som planlagt. Slik det ser ut nå kan vi åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk 7. april, opplyser Bane Nor i en oppdatering.

De opplyser videre at det kommer oppdatert informasjon om åpningsdato 3. april klokken 12.

Jernbanebrua over elva Otta har vært stengt siden 22. januar. Isdannelser og høy vannstand hadde ført til at et av bruas landkar flyttet seg opptil 15 centimeter.