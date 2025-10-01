Abonner

Dødsulykken på Mongstad: Ikke tilstrekkelig opplæring, mener tillitsvalgt

En svensk 25-åring mistet livet i en arbeidsulykke på Mongstad i september. Vedkommende hadde trolig ikke fått tilstrekkelig opplæring, ifølge tillitsvalgt. 

Equinors oljeraffineri ligger på Mongstad i Nordhordland.
Equinors oljeraffineri ligger på Mongstad i Nordhordland. Foto: Rodrigo Freitas/NTB
NTB
1. okt. 2025 - 11:43

– Min forståelse er at den omkomne ikke hadde fått god nok opplæring i sikkerhetsforskriftene i Crane Norway, sier Eirik Svensson, som leder Fellesforbundets avdeling 11 for logistikk og transport, til Bergens Tidende.

To har status som mistenkt i politiets etterforskning av dødsfallet, som skjedde på Equinors raffineri på Mongstad onsdag 17. september.

Den svenske 25-åringen var ansatt i Nidab Produktion, leid inn av Crane Norway i løftearbeid på raffineriet. Svensson sier det har vært flere utfordringer med Crane Norway og viser blant annet til flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Daglig leder i Crane Norway Olav Moi Håland tar avstand fra anklagene.

– Avvik som ble påpekt, er ryddet opp i og korrigert, i fullt samarbeid med de involverte, opplyser han til avisen.

– Det vil være respektløst overfor de etterlatte, og potensielt villedende, å spekulere i årsakssammenhenger eller ansvarsforhold før en endelig rapport foreligger fra de ansvarlige myndighetene.

