Disse kulene kan erstatte fossilt kull i norsk industri

– Utfordringen vi skal løse, er noe man ikke kan gjøre på andre måter, sier administrerende direktør Cecilie Jonassen i Arbion Industries.

I ukens episode av podkasten Teknisk Sett forteller hun hvordan selskapet bidrar til å gjøre norsk metallurgisk industri mer miljøvennlig.

Ut med fossilt kull

Jonassen, som også er treforedlingsingeniør, foklarer hvordan de bruker restprodukter fra skogindustrien til å lage biokarbon, som kan erstatte fossilt kull i metallurgisk produksjon.

Nyvinningen legger dermed til rette for at norsk industri kan kutte store utslipp og samtidig utvikle og bygge ny virksomhet og verdiskapning i Norge.

Arbion produserer pellets med biokarbon, som igjen fungerer som reduksjonsmiddel i metallurgiske prosesser. Biokarbonet erstatter den historiske bruken av fossilt kull og bidrar til en betydelig reduksjon i CO 2 -utslipp fra en særdeles stor og viktig del av norsk industri.

Lokale fabrikker

Den første fabrikken skal opp å stå på Hønefoss, nærmere bestemt på det gamle området til Norske Skog på Follum. Det første byggetrinnet vil ha en kapasitet på 10.000 tonn, deretter planlegger de for 20.000 og 30.000 tonn. Ikke fabrikker i «mega-klassen», men som skreddersys tilgangen til råstoff og energitilgang i nærområdet.

– Vår strategi er å etablere fabrikker der det er tilgang på lokalt råstoff. Bruken av biokarbon bidrar til en betydelig reduksjon i utslipp. I tillegg brukes pyrolysegassen som energi i prosessen. Overskuddsvarmen går til fjernvarmenettet og gjør at hele kjeden utnyttes, forteller Jonassen.

– Målet er å beholde mer av verdien i Norge gjennom lokal produksjon og prosesseringsledd.