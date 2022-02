Disse er med i Energikommisjonen

Regjeringen setter i dag ned sin varslete Energikommisjon, som skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet, kartlegge energibehovet og foreslå tiltak for å øke den norske kraftproduksjonen.

Dette er energikommisjonens medlemmer:

Leder: Lars Sørgard, professor i samfunnsøkonomi ved NHH. Tidligere direktør i Konkurransetilsynet

Hans Erik Ringkjøb (Ap), ordfører, Voss

Liv Monica Stubholt, partner i advokatfirmaet Selmer og tidligere statssekretær (Sp)

Are Tomasgard, LO-sekretær

Anniken Hauglie, visepresident i NHO

Kjell Roland, samfunnsøkonom med bakgrunn fra SSB, ECON og Norfund

Berit Tennbakk, partner i Thema Consulting

Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver i Oil Change International

Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi

Gyro Heia (Sp), ordfører i Birkenes

Helene Seim, adm. direktør i Boliden Odda

Gudrun Rollefsen, adm. direktør i Hammerfest Energi

Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark

Arve Ulriksen, adm. direktør i Mo Industripark

Skal jobbe ut året

Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen 15. desember i år.

Parallelt setter regjeringen i gang en gjennomgang av årets energisituasjon og faren for at det kan skje igjen.

Olje- og energiminister Marthe Mjøs Persen (Ap). Foto: Ellen Synnøve Viseth

– Årets kraftsituasjon har utløst en stor debatt både om priser og om retningen kraftforsyningen skal ta framover. Kommisjonen skal se på de grunnleggende dilemmaene, sa olje- og energiminister Marthe Mjøs Persen (Ap) på pressekonferansen.

Kommisjonen skal også se på forsyningssikkerheten i en fremtid med mer elektrifisering og mer væravhengig produksjon.

Vil ha permanent strømstøtteordning

På samme pressekonferanse varslet Persen at også strømstønadsordningen skal evalueres. På spørsmål fra VG svarer statsråden at det ligger an til at strømstøtteordningen blir permanent.

– Til høsten regner vi med å ha på plass en permanent ordning. Nå har vi en midlertidig strømstønadsordning, men vi skal stille opp for folk også i fremtiden, sier Persen.

Hun varslet at Energikommisjonen skal se på potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon, både solenergi, vind- og vannkraft, sier Persen.

– De skal også se på de sentrale interessemotsetninger. Alle kraftutbygginger kommer med en pris. Det skjedde også da Ap bygget ut vannkraften. Men kraftutbygging er helt nødvendig, sier Persen.