Digitalisering gjør gjødselen mer effektiv

Hele samfunnet blir påvirket av digitalisering - også landbruket. Yara jobber nå for å informere om hva IT kan gjøre for produktene de selger, i alle de 165 landene selskapet er representert i.

Alle jorder er forskjellige. De har ulike krav til gjødsling, både når det gjelder hvor mye og når det skal gjødsles. Yara bruker satellittdata, værdata og jordprøver for å beregne akkurat hvor mye gjødsel som bør tilføres den jorda det er snakk om. Resultatet er større avlinger, mindre overgjødsling og mindre avrenning av verdifulle nitrater som blir til forurensing når de ikke gjør nytte for seg i åkeren.

I dag snakker vi med partnersjef i Yara, Pål Øystein Stormorken, om selskapets omfattende satsing på ny teknologi.

