Dette unike bildet viser lys fra ett enkelt atom

Se nøye på dette bildet. I midten kan man se et lite lyspunkt. Det er så vidt synlig. Det er et lysglimt fra et enkelt positivt ladet strontiumatom, et kation. Det holdes nesten ubevegelig av elektriske felt som kommer fra metallelektrodene som omgir det.

Avstanden mellom de små nålespissene er omtrent to millimeter.

Fanget lyspartikler

Når det blir belyst av en laser med den rette blå-lilla fargen, absorberer atomet og sender ut lyspartikler tilstrekkelig raskt til at et vanlig kamera kan fange det i et langt eksponeringsfoto.

Bildet er tatt gjennom et vindu til det «ultra-high» vakum-kammeret som huser fellen.

– Laserkjølte atomioner gir en uberørt plattform for å utforske og utnytte kvantefyskkens unike egenskaper, skriver David Nadlinger, ved Oxford Universitetet, som tok bildet.

Ser du den lille prikken? Det er fotoner fra et strontiumatom. Foto: David Nadlinger, University of Oxford/EPSRC

– De blir brukt til å konstruere ekstremt nøyaktige klokker, eller som i denne forskningen, som byggesteiner for framtidige kvantemaskiner, som vil kunne takle problemer som selv dagens superkomputere ikke klarer.

Vant førsteplassen

Bildet «Single Atom in an Ion Trap» vant denne uka konkurransen i den britiske forskerfotografi-konkurransen arrangert av Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

David Nadlinger forklarer hvordan ideen ble til:

Slik gjorde han det: Bildet er tatt 7. August kl 02:36 i Clarendon labratoriet med et Canon 5D, en EF 50 mm f/1.8 med forlengelsesrør og to blitsenheter.

– Ideen om å kunne se et enkelt atom med det blotte øye slo meg som en fantastisk bro mellom kvanteverden og vår makroskopiske virkelighet.

Og så måtte han regne på det - på baksiden av en konvolutt.

– Regnestykket viste at tallene var på min side, så da satte jeg opp kamera på labben en rolig søndag ettermiddag og ble belønnet med et bilde av en liten, blekblå prikk.