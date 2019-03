Dette tror bransjesjefen om årets fritidsbåt-trender

For mange er Norges største båtmesse, «Sjøen for alle», det viktigste vårtegnet. De store hallene på Lillestrøm er stappfulle av lekkerbiskener for alle båtinteresserte.

Men hva er egentlig årets båt- og motortrender? Og hvordan står det til med fritidsbåt-bransjen? Slår fjorårets fantastiske sommer ut på kjøpelysten i år?

Vi snakker med daglig leder Leif Bergaas i Norboat, bransjeforeningen som arrangerer «Sjøen for alle»-messen på Lillestrøm.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

