Dette skal bli det største, hydrogendrevne flyet i rutetrafikk

Akkurat nå ser industrien ut til å tro på hydrogen for utslippsfri luftfart, snarere enn batteridrift. Da Airbus viste frem sine tre fremtidige konsepter, hadde alle systemer hydrogen som drivstoff. Og nylig gjennomførte den britiske flyprodusenten Zeroavia verdens første testtur med et hydrogendrevet passasjerfly.

Imidlertid tenker Los Angeles-baserte Universal Hydrogen større, og utvikler et konverteringssett tilpasset fly med opptil 50 seter. Oppstartsselskapet er grunnlagt av Paul Eremenko, som tidligere var teknologisjef i Airbus og United Technologies. Nå har han innledet et samarbeid med elmotorprodusenten Magnix for å konvertere en De Havilland Canada DCH-8-Q300 til hydrogendrift. Det rapporterer AIN Online.

Rekkevidde på 740–1020 kilometer

Det nye fremdriftssystemet fra Magnix sies å gi flyet en rekkevidde på rundt 740 kilometer – og hvis man bruker flytende hydrogen i stedet, økes rekkevidden til 1020 kilometer. Med de to alternativene skal flyet kunne dekke 75 prosent, alternativt 95 prosent, av rutene som Dash-8-modellen opererer i det daglige.

Den ombygde modellen vil imidlertid ha 40 seter, som er 16 færre enn originalversjonen. En brenselcelle brukes til å konvertere hydrogengassen til elektrisitet, og hver vinge får en av Magnixs elektriske motorer, hver med en kapasitet på 2 MW. Dette betyr at de leverer litt mer enn sine ordinære Pratt & Whitney-motorer på 1860 kW hver. Versjonen vil kunne tas i bruk allerede i 2024, og vil da være det største hydrogendrevne passasjerflyet på markedet.

Lastes inn med gaffeltruck

Paul Eremenkos grunnleggende idé er imidlertid å utvikle bedre metoder for å transportere hydrogenet og for å lagre hydrogenet i fly. For dette formålet har firmaet hans utviklet moduler som er litt over to meter lange med en diameter som i underkant av en meter. De fungerer delvis som transportør av gassen, men kan dessuten kobles inn og fungere som en hydrogentank.

Dette passer i en godscontainer og kan enkelt lastes inn bak på flyet med en gaffeltruck. Universal Hydrogen hevder at vekten av modulene i stor grad oppveies av at to seterader fjernes. Løsningen som kombinerer transport og drivstoff betyr at flyplasser ikke trenger å ha hydrogentanker og rørsystemer under bakken.

– Med sin infrastrukturløsning for transport og distribusjon av hydrogen er Universal Hydrogen i ferd med å endre synet på regional luftfart – og forvandle det fra å bli drevet av dyr og forurensende teknologi med flere tiår på nakken, til billige og rene løsninger, sier Roel Ganzarski, administrerende direktør for Magnix til Aerospace Manufacturing and Design.

Artikkelen ble først publisert i NyTeknik.