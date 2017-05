Dette gliset av en flyskapning kan få verdens største lasterom

I påska startet byggingen av den første erstatteren for A300-600ST Super Transporter.

Det digre og karakteristiske transportflyet er bedre kjent som Beluga.

Mens det tok flere år før Airbus ga kallenavnet offisiell godkjenning, skal etterkommeren Beluga XL få et utseende som heller framhever hvithval-utseendet enn dysser det ned.

Avstemning

Airbus har nettopp gjennomført en intern avstemning over seks forskjellige design. Merkevaresjef Tim Orr skriver at konseptet «Smiling Beluga XL» vant overlegent, med over 40 prosent oppslutning.

Form følger funksjon: Det hvithvallignende flyet skal i lufta for første gang om et års tid. Foto: Airbus

Her kombineres det tradisjonelle Airbus-fargeskjemaet med munn og øyne. Den trivelige flyskapningen har selvsagt et viktigere formål enn å fly rundt og spre glede.

Akkurat som dagens flåte på fem supertransportere blir Beluga XLs hovedoppdrag å frakte digre flydeler fra forskjellige anlegg rundt omkring i Europa til sluttmonterings-fabrikkene i Frankrike, Tyskland og Spania.

To A350-vinger på en gang

Airbus er selvsagt ikke først ute med flyglis. For eksempel var Pacific Southwest Airlines (PSA), som gikk inn for snart 30 år siden, kjent for sine smilende fly. Foto: Wikimedia commons

Her er en A350-vinge i ferd med å lastes ombord i Beluga på Airbus' vingefabrikk i Broughton. Deretter flys vingen til sluttmongeringsfabrikken (FAL) i Toulouse. Foto: Jane Widdowson

Beluga XL skal altså erstatte dagens A300-600ST som fløy første gang i 1994 og som ble satt i drift i 1996. Før dette var det Aero Spacelines 377 SGT Super Guppy Turbine som ble brukt til å frakte flydeler for Airbus.

Mens dagens Beluga er basert på A300-600, skal XL-versjonen baseres på A330-200. Den ble lansert i november 2014, og for en måned siden startet monteringen av det første flyet. Da ble de første delene fraktet fra Aernova-fabrikken i Berantevilla i Spania, cirka fem timers kjøring fra Airbus-fabrikken ved Toulouse-Blagnac lufthavn, der flyet skal bygges ferdig.

Etter planen skal jomfruferden skje halvveis ut i 2018, mens de to første flyene skal settes i drift året etterpå. De skal understøtte økt produksjonstakt på langdistanseflyet A350 XWB. Beluga XL får plass til to A350-vinger på én gang, mens dagens fraktfly kun får med seg én vinge om gangen fra selskapets vingefabrikk i Broughton i Wales.

Programsjef Didier Evrard i Airbus har tidligere forklart at prosjektet handler om mer enn å ta fram et ombygget transportfly. Det er også en rekke interne mål knyttet til forenklede industrielle konsept. Beluga-prosjektet skal være en plattform der de trener på å bli mer effektive i denne typen arbeid, noe som etter planen skal bidra til raskere utviklingsprosesser.

De største fraktflyene

Sammenlignet med andre transportfly er det kun Boeings Dreamlifter som har større lasterom enn dagens Beluga. Flyet som er basert på B747-400 og som frakter Boeing-deler, har et volum på 1.840 kubikkmeter, mens flyet som frakter Airbus-deler har et volum på 1.410 kubikkmeter.

Når vi snakker om lasteromvolum, blir til og med Antonov An-225 Mrija slått.

Boeing Dreamlifter ved fabrikken i Everett nord for Seattle. Foto: Per Erlien Dalløkken

Den ukrainske giganten har et lasterom på 1.300 kubikkmeter. Samtidig kan An-225 ta med seg hele 250 tonn nyttelast (rekorden er nesten 254 tonn).

Aero Spacelines 377 SGT Super Guppy Turbine ble brukt til å frakte komponenter inn til Airbus-anlegget i Toulouse fra 1970-tallet. Foto: Per Erlien Dalløkken

Der kommer Beluga til kort, men løfteevnen er forbedret i XL-versjonen som kan ta med seg cirka 53 tonn, rundt seks tonn mer enn forgjengeren. Super Guppy Turbine hadde til sammenligning et lasterom på 1.100 kubikkmeter, men kunne kun ta med seg 24,5 tonn.

An-225 kom til Norge i 2014 med 150 tonn forsvarsmateriell. Foto: Eirik Helland Urke

Det sylindriske lasterommet, som i dag har et tverrsnitt på 7,1 meter, øker til 8,8 meter og blir dessuten 6 meter lenger på nye Beluga.

Produsenten har ikke oppgitt nøyaktig volum på det nye lasterommet, men sier at kapasiteten øker med 30 prosent. Det skulle bety at også Beluga XL får et cargorom på over 1.800 kubikkmeter, med andre ord omtrent identisk med Dreamlifter.

Med maksimal last får Beluga XL en rekkevidde 2.200 nautiske mil (4.000 km). Maksimal avgangsvekt er 227 tonn, mens maksimal landingsvekt blir 187 tonn.