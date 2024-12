Øyvind Eklo, som er Sivas prosjektsjef for byggetrinn 4, gleder seg stort over at det siste bygget straks er innflyttingsklart. Her går han i spissen av bygg B, hvor de første leietakerne skal flytte inn i desember. – Vi har jobbet med byggetrinn 4 i mange år, fordi vi sårt har trengt større kapasitet, sier han.