Onsdag formiddag kom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ut på Slottsplassen i Oslo sammen med sitt nye regjerings-lag.

Den nye regjeringen ble utnevnt av kong Harald i et ekstraordinært statsråd like før.

– Her er det noen nye ansikter, noen kjente og noen veldig kjente ansikt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han kom ut på Slottsplassen.

– I sum er dette et lag som er klar til å ta fatt på å styre Norge i en krevende, utsatt tid. De er valgt for å kunne ta den oppgaven. Vi er på jobb for Norge, sa Støre.

Åtte nye statsråder går inn i den nye mindretallsregjeringen fra Arbeiderpartiet for å erstatte Senterparti-statsrådene som går ut.

* Tidligere statsminister, finansminister og generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg (65) , blir finansminister.

Jens Stoltenberg gjør comeback i norsk politikk. Her sammen med Tonje Brenna.

* Tidligere fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (55) , blir forsvarsminister. Han var i fjor høst vikar for klima- og miljøministeren.

Sandvik satt som fylkesordfører i Sør-Trøndelag og senere Trøndelag i til sammen 20 år.

Sandvik har vært leder for det politiske samarbeidsorganet Forsvarsforum Trøndelag (FFT), skriver Forsvarets Forum. FFT består av Trøndelag fylkeskommune og kommunene Ørland, Stjørdal og Trondheim. Organisasjonen jobber for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til Forsvarets aktiviteter i Midt-Norge.

* Dommer og tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen (54) , blir ny justisminister

* Avtroppende partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng (50), blir ny kommunalminister.

* Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (36) , blir ny landbruks- og matminister

* Stortingsrepresentant Lene Vågslid (38) blir ny barne- og familieminister

* Tidligere leder i miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland (46) , blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Hun var fram til utnevnelsen statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

* Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (39) blir ny utviklingsminister

De øvrige regjeringsmedlemmene fra Arbeiderpartiet fortsetter i sine posisjoner, deriblant de to nestlederne Jan Christian Vestre som helse- og omsorgsminister og Tonje Brenna som arbeids- og inkluderingsminister.

De nye statsrådene tar over kontorene fra de avtroppende Senterparti-statsrådene i nøkkeloverrekkelser senere onsdag.