USA har inngått avtale om sjeldne jordarter med Kina

USAs president Donald Trump sa på et pressetreff i Det hvite hus onsdag at landet hans har signert en avtale med Kina relatert til handel. Torsdag kom det fram at det gjelder sjeldne jordarter.

Fredag ettermiddag lokal tid bekrefter Kina at partene er enige, og at USA i retur skal oppheve en del straffetiltak overfor Kina.

Under handelssamtaler i Genève i mai forpliktet Kina seg til å fjerne ikke-tollbaserte mottiltak som var innført mot USA siden 2. april, selv om det var uklart hvordan noen av disse tiltakene skulle reverseres.

Som en del av gjengjeldelsen mot USAs tollsatser, kunngjort av Trump, stanset Kina eksporten av en rekke kritiske mineraler, såkalte sjeldne jordarter. Dette har ført til forstyrrelser i forsyningskjedene for bilprodusenter, flyprodusenter, halvlederprodusenter og militære leverandører over hele verden.

– Trump-administrasjonen og Kina er blitt enige om en tilleggsavtale for å implementere Genève-avtalen, sa en tjenestemann i Det hvite hus senere torsdag, etter Trumps korte uttalelse.

Avtalen handler om «hvordan vi kan gjenoppta og påskynde leveranser av sjeldne jordarter til USA», sa tjenestemannen.

– De kommer til å levere sjeldne jordarter til oss, og når de gjør det, vil vi fjerne våre mottiltak, sier USAs handelsminister Howard Lutnick til Bloomberg.

Ifølge en kilde i bransjen har Kina vært bekymret for at materialene kan bli brukt til militære formål i USA, noe som har forsinket lisensprosessen for eksport av sjeldne jordarter.