Det er uvisst om Trump kutter i romfarten, men Nasa vurderer romferd med folk allerede neste år

Midt i februar sa fungerende Nasa-sjef Robert M. Lightfoot at Nasa skal vurdere om det kan være mulig å ha med mennesker på den første prøveferden for romfartøyet Orion sammen med den første Space Launch System-bæreraketten(SLS).

EM-1 (Exploration Mission 1) vil etter planen bli skutt opp i slutten av september 2018 for at Orion-romfartøyet skal kunne tilbringe seks dager i en bane rundt Månen før retur til Jorden.

Samlet flytid er beregnet til cirka tre uker. Tre til fem år senere vil ferden ble gjentatt med EM-2, som skal være bemannet.

Bill Gerstenmaier, Nasas sjef for bemannet romfart, har sagt at romorganisasjonen ble kontaktet av Trump-administrasjonen om EM-1 alternativer både før og etter innsettelsen av den nye presidenten 20. januar. Muligheten Nasa nå ser på er en ferd med to astronauter av åtte til ni dagers varighet rundt Månen i en fri returbane.

Ikke diskutert penger

Det som opplagt kan være et problem ved å fly EM-1 bemannet, er livstøtte-systemet, som bare delvis vil være på plass i det romfartøyet som skal brukes på en ubemannet første ferd. Sertifisering av enkelte trinn kan være et annet problem.

Øvelse: Orion-romfartøyet gjennomgår stadig prøver på bakken. Her trener dykkere fra den amerikanske marinen på bergingsoperasjoner i Stillehavet utenfor California-kysten. Foto: NASA/Bill White

Penger, som en endring av planene på et så vidt sent stadium vil kreve, har ikke vært diskutert. Ei heller en endring av oppskytningstidspunktet annet enn at Det hvite hus har tilbudt en grad av fleksibilitet hvis det bemannede EM-1 alternativet skulle bli valgt.

Vanligvis klarer man å unngå bruken av mannskaper på bemannede romfartøyer i en utviklingsfase, og i dette tilfellet vil en ny bærerakett i tillegg kunne gjøre det foreslåtte EM-1- alternativet ekstra risikofylt. Nasas egen, selvstendige sikkerhetsinstans er da også meget betenkt.

Det man oppnår er på den andre siden å demonstrere flydyktigheten til en god del utstyr tidligere enn planlagt. Neppe så viktig er å markere 50-års jubileet for Apollo 8, den første ferden med mennesker til et annet himmellegeme, i julen 1968.

SpaceX også?

I en pressemelding datert 27. februar meddelte Elon Musk at selskapet SpaceX har fått en henvendelse fra to amerikanske privatpersoner som ønsker å bli fløyet rundt Månen. De har allerede betalt ”en betydelig sum” for en ferd som selskapet mener kan bli gjennomført sent 2018 – hvis alt går som planlagt.

De to personenes identitet og prisen de må betale er foreløpig ikke kjent, men medisinske prøver og innledende trening vil kunne starte senere i år.

Romfartøyet de skal bruke er Dragon 2, eller Crew Dragon, som Nasa har bidratt til å utvikle gjennom sitt Commercial Crew Program. Bærerakett blir en Falcon Heavy, som blir utviklet med SpaceX-midler, som skal skytes opp for første gang til sommeren, og som får en skyvekraft i startøyeblikket tilsvarende to tredjedeler av Saturn V´s.

Kontrakt på fire romferder

Den første Dragon 2 skal skytes opp senere i år, ubemannet og med kurs for Den internasjonale romstasjonen som en del av Commercial Crew-programmet. Oppskytning nummer to, i andre kvartal 2018, blir derimot bemannet.

SpaceX-kontrakten med Nasa gjelder gjennomsnittlig fire ferder til romstasjonen per år, tre for transport av forsyninger og én for utskiftning av mannskap. I tillegg kommer privatfinansierte ferder, som Nasa har oppmuntret til og som vil bidra til at kostnadene per ferd reduseres samtidig som sikkerheten øker.

Når den operative bruken av Dragon 2 for Nasa er etablert, vil ferden med de to privatpersonene rundt Månen bli forberedt. Starten skal skje fra Kennedy-romsenterets historiske Oppskytningskompleks 39A, opprinnelig bygget for Apollo-programmet, senere benyttet av romfergen og i 2014 overtatt av SpaceX.

Dragon 2-kapselen kan ta opptil syv astronauter og skiller seg fra det opprinnelige Dragon-romfartøyet blant annet ved større vinduer, nye datamaskiner, ny avionikk, omkonstruerte solcelleflater og et utfellbart landingsstell. Til sammen åtte SuperDraco rakettmotorer i fire beholdere på utsiden skal benyttes i landingen og ved avbrudd i starten.

Romfartøyet ble fremvist for første gang i slutten av mai 2014.