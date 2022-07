Personskader relatert til bruk av elsykler øker, brystskader og sykehusinnleggelser er høyere blant elsyklister enn for dem som sykler uten hjelpemotor. Skadene er også mer alvorlige for elsyklister enn for andre. Det er konklusjonen i en rapport fra Universitetet i Zürich og universitetssykehuset i samme by fra mars i år.

Lignende meldinger kommer fra en rekke land. Forskning viser at mange elsyklister er ferske og uerfarne syklister selv om de er godt voksne, de bruker i større grad sykkelen til jobbreiser og er derfor mer utsatt for tett trafikk enn andre.

Bosch har en avdeling for ulykkesforskning. Den gruppen har sett på ulykker med elsykler og publiserte i fjor en studie som viser at 29 prosent av alle ulykker kunne vært unngått med blokkeringsfrie bremser. Bosch er en av få leverandører av slike bremser, systemet ble lansert i 2017, så helt uhildet er nok ikke studien.

Enkelt prinsipp

De blokkeringsfrie bremsene er bygget på samme måte som for bil og motorsykkel. På hjulet er det montert et fonisk hjul og en sensor, disse to gir informasjon om hjulets hastighet til den elektroniske styringsenheten. Denne inneholder et akselerometer og et gyroskop. Prosessoren behandler de innkomne dataene i sanntid og gir signaler til aktuatoren, som så justerer trykket i hydraulikken.

Hele systemet til italienske Blubrake. De to tomme elektriske kontaktene er til strømforsyning og et display som kan monteres på styret. Foto: Blubrake

Den store sykkelmessen Eurobike, som arrangeres i Frankfurt hver sommer, publiserte i fjor en artikkel om blokkeringsfrie bremser. Den viste til at Shimano har en rekke patenter, men japanerne vil ikke si noe om sine planer eller en eventuell lansering. Bosch har, i samarbeid med Magura, tilbudt ABS for elsykler siden 2017, men kun et fåtall har tatt det i bruk. Tyske Brakeforce One har sammen med Sachs utviklet et system som selges og markedsføres av sistnevnte. Sachs er, så vidt Teknisk Ukeblad kjenner til, den eneste som tilbyr ABS på både for- og bakhjul.

En interessant produsent er italienske Blubrake, som ble stiftet i 2015 av Fabio Todeschini etter at han fikk sin doktorgrad i engineering ved Politecnico di Milano. Med seg fikk han en gruppe forskere og professorer fra det samme universitetet. Den tredje og kanskje viktigste partneren er selskapet e-Novia, også det i Milano. e-Novia designer og produserer industrimaskiner, mekatronikk og utstyr for automatisering. De står blant annet bak verdens minste og flyttbare fabrikk for tomatpuré.

Blubrake har et system som både kan legges inn i rammen under produksjonen og som kan ettermonteres. Det foniske hjulet er godt synlig, med noe mindre diameter enn bremseskiven. Foto: Blubrake

Kan ettermonteres – men er ikke til salgs

Italienerne samarbeider med bremseprodusenten Tektro, som ligger i Taiwan. Blubrake har nå lansert generasjon 2, som kan ettermonteres. Pakken leveres med et adapter som skal gjøre det mulig å montere systemet på de fleste gafler. Komplett sett med elektronikk og aktuator veier ikke mer enn 380 gram, den er 177 mm lang og 50 mm høy. Det er en betydelig reduksjon fra første generasjon, 65 prosent mindre og 47 prosent lettere, ifølge produsenten.

Brakeforce One samarbeider med Sachs og tilbyr blokkeringsfrie bremser på både for- og bakhjul Foto: Sachs

Men det er en stor ulempe at systemet per i dag ikke er tilgjengelig. I en e-post skriver Blubrake at de kun selger til bedriftsmarkedet. Et ganske omstendelig nettsøk har ikke gitt noen treff der man kan kjøpe. Det er imidlertid seks produsenter som tilbyr sykler med systemet. Svenske Crescent, italienske Bianchi, Bulls og Stella, begge fra Tyskland, Sromer og Trefecta, som er produsert i Sveits. Bosch-bremsene kan man få på sykler fra tyske Kalkhoff, vi har ikke funnet noen som tilbyr systemet til Brakeforce One og Sachs.

Med unntak av hos Sachs er det kun forhjulet som får blokkeringsfrie bremser. Med blokkert forhjul er det i praksis nærmest umulig å ikke velte. Bremsetrykket skal også reduseres om man bremser så hardt at bakhjulet letter, heller ikke da er det lett å unngå knall og fall, i hvert fall ikke om bakhjulet går virkelig høyt.