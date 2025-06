Derfor skjer oppkjøp og oppsigelser i rådgiver-bransjen

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

– Vi er hinsides ambisiøse, sier den nygamle sjefen i Cowi i Norge, Marius Weydahl Berg, til TU.

Tygg litt på den uttalelsen. Den kom samme dag som administrerende direktør Birgit Farstad Larsen måtte gå på dagen. Inn kom hennes forgjenger, Berg.

Resultatene i Norge var ikke gode nok for eierne av den danske Cowi-stiftelsen med kontorer i Lyngby utenfor København.

Store oppkjøp

Selskapet har tapt anbudskonkurranser om viktige prosjekter og mistet mye kompetanse. «Hjerneblødning», sier en kilde. For et år siden måtte Larsen legge ned 9 av 19 kontorer i Norge. Rundt 90 ingeniører og sivilingeniører fikk velge mellom å gå til et annet Cowi-kontor i Norge, eller ta sluttpakke.

Mange gikk i stedet til de to store børsnoterte rådgiverselskapene i Norge, Norconsult og Multiconsult. Begge har meldt om store oppkjøp og blir stadig mer dominerende i norsk rådgiverbransje.

Norconsult har gjort det største varpet ved å innlemme Aas-Jakobsen Gruppen med 230 rådgivere i selskapet. Det betyr økt ekspertise innen infrastruktur og konstruksjon.

Multiconsult har en intensjonsavtale om å kjøpe ViaNova-gruppen. Gruppen har 129 ansatte med høy kompetanse fra prosjekter innen samferdsel og mobilitet.

Konsernsjef Grete Bergly varslet tidligere i år sin avgang, og Kristin O. Augestad overtar som sjef for Multiconsult Norge fra 1. oktober.

Det fjerde store selskapet, Rambøll, skiftet også nylig toppleder. Den nye sjefen, Camilla Amundsen, har jobbet i Miles, Telenor Group og Lyse IT før hun begynte som administrerende direktør.

Kostbar omstilling

Mens Rambøll har 18.000 medarbeidere globalt, har Cowi 7562. I underkant 1300 jobber i Norge.

Nedleggelsen av ni kontorer var ikke Larsens påfunn, men en strategisk beslutning tatt av eierne. Det var en del av selskapets «Leap transformation»-program for å få opp lønnsomheten. Organisasjonen skulle forenkles med færre kontorer og ledere.

Under note 24, «Special items», i årsmeldingen kan vi lese at kostnadene ved dette globale transformasjonsprogrammet beløp seg til 427 millioner kroner.

Her ligger også kostnader for sluttpakker til dem som ble oppsagt i Norge. Totalt i konsernet er det brukt 240 millioner på kostnader til ansatte i 2024 – mot bare 25 året før.

I prosessen ble det brukt et amerikansk konsulentselskap, og utgifter til eksterne er oppgitt til 185 millioner, opp fra 47 millioner året før.

– Kunsten er å endre deg når du kan, ikke når du må, uttalte Birgit Farstad Larsen til TU da hun hadde lagt ned ni kontorer i Norge.

Et fåtall av de 90 som mistet jobben, skiftet arbeidssted. De fleste valgte sluttpakke med karenstid før de gikk til et annet selskap eller startet egne selskaper. Internasjonalt ble 250 medarbeidere sagt opp, ifølge Ingeniøren.

Strategisk oppgjør

Problemet for Cowi i Norge hittil i år har vært inntektssvikt, tap av anbud og kompetanse.

I fjor var omsetningen omtrent på samme nivå som i 2023, det vil si ca. 2,65 milliarder i omsetning og en EBITA-margin på 7,7 prosent.

Globalt var omsetningen på 13,25 milliarder, mens EBITA-marginen var 7,3 prosent (5,9 prosent i 2023). Selskapet skriver selv at de har tapt inntekter i områder utenfor det nordiske markedet, blant annet i Asia.

Internt i Cowis ledelse har det også vært et strategisk oppgjør.

– Vi må være lønnsomme for å investere i den grønne omstillingen, sa Birgit Farstad Larsen til TU i fjor. Nå vil hun ikke la seg intervjue.

Birgit Farstad Larsen var kategorisk da hun for to år siden overtok som Norges-sjef, etter Marius Weydahl Berg. Han steg da i gradene og fikk ansvaret for forretningsutvikling globalt.

– Når vi sier at vi kun skal jobbe med fornybar energi, er det et absolutt valg. Da går all vår fokus og kompetanse inn mot fornybarsektoren, uttalte Larsen til TU i april 2023.

Aldri mer olje og gass

Selskapet hadde, som så mange andre, fått bærekraft som et hovedfokus og skulle si nei til alt innen olje og gass. Ikke engang elektrifisering av produksjonsplattformer skulle man drive med.

2022-strategien «FUTURE-NOW» skulle ta selskapet inn i fremtiden. Den gjelder fremdeles, men nå ser man ikke så kategorisk på for eksempel samarbeid med olje- og gass-leverandører. Cowi har en viktig rolle i byggingen av Equinors Empire Wind-prosjekt i New York.

Fornybar energi-direktør Kenneth Simonsen kom fra Aker i 2023, men sluttet etter et drøyt år.

Da toppsjef Jens Højgaard Christoffersen kom til Oslo for å lage en sluttavtale med Birgit Farstad Larsen 16. juni, hadde ledelsen i Danmark for lengst bestemt at Marius Weydahl Berg skulle overta. Hans kommersielle teft og erfaring globalt ble nevnt som begrunnelse.

– Det er de komplekse oppgavene Cowi skal løse. Vi er ikke et selskap som skal bygge boliger eller vanlige veier, sier Berg til TU.

Marius Weydahl Berg er tilbake i sjefsstolen for Cowi Norge. Hans oppgave er å kapre flere store kontrakter for Cowi, som har tapt anbudskonkurranser og kompetanse.

Timesatser på stedet hvil

Nå skal Cowi satse hardt for å få store prosjekter innen forsvar, mineralutvinning, infrastruktur og store konstruksjoner, slik de fikk med Stad skipstunnel i fjor.

Konkurransen blant rådgiver-selskapene har gjort at timesatsene på rammeavtaler har stått stille de siste ti årene, ifølge en tillitsvalgt. De ligger på 1000–1200 kroner, noen hundrelapper høyere for noen spesielle fag, som akustikere.

Den ferske konjunkturundersøkelsen til RIF viser en økning i ordrereserver på tre prosent.

Konsolideringen har medført at antall medlemsbedrifter i Rådgivende Ingeniørers Forening har gått ned, mens antall ansatte har gått opp.

– Konsolideringen har pågått helt siden jeg begynte som direktør i RIF i 2008, sier Liv Kari Skudal Hansteen til TU.